Samsung Galaxy A18 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung Galaxy A18 4G, Türkiye’de satışa çıktı. Model 6,7 inç Super AMOLED ekran, 50 megapiksel ana kamera ve 5.000 mAh bataryayı altı nesle kadar işletim sistemi güncellemesiyle bir araya getiriyor.

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Samsung’un Galaxy A ailesindeki yeni modeli Galaxy A18 4G, Türkiye’de satış kanallarında yerini aldı. Eylül ayında Avrupa’da tanıtılan telefonun Türkiye’ye gelen sürümünde 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Model, büyük ekranı ve uzun yazılım desteğiyle günlük kullanım için telefon arayanlara hitap ediyor.

GALAXY A18 4G TÜRKİYE FİYATI 17.999 TL

Galaxy A18 4G’nin 4 GB RAM ve 128 GB depolamalı sürümü 17.999 TL fiyatla listeleniyor. Samsung Türkiye garantili olarak sunulan cihazın renk seçenekleri arasında siyah, gümüş ve açık mavi bulunuyor.

Türkiye’de satışa çıkan modelin mobil bağlantı desteği 4G LTE ile sınırlı. Dolayısıyla Galaxy A18 4G’de 5G bağlantısı bulunmuyor.

6,7 İNÇ AMOLED EKRAN VE 90 HZ YENİLEME HIZI

Telefonun ön yüzünde 1080×2340 piksel çözünürlük sunan 6,7 inç Super AMOLED ekran kullanılıyor. Panelin 90 Hz yenileme hızı, menülerde gezinirken ve desteklenen uygulamalarda 60 Hz ekranlara göre daha akıcı bir görüntü sağlıyor. Ön kamera ise ekranın üst bölümündeki damla biçimli çentikte yer alıyor.

Cihazın ekranını Corning Gorilla Glass 3 koruyor. Gövde 7,7 milimetre kalınlığında ve 196 gram ağırlığında. IP64 koruma derecesi toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sağlıyor.

50 MEGAPİKSEL ANA KAMERAYA İKİ KAMERA EŞLİK EDİYOR

Galaxy A18 4G’nin arkasında 50 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor. Selfie ve görüntülü görüşmeler içinse 13 megapiksel ön kamera kullanılıyor.

Ana kamerada optik görüntü sabitleme bulunmuyor. Video kaydı Full HD çözünürlükte saniyede 30 kareye kadar destekleniyor. Ultra geniş açılı kamera, özellikle manzara ve grup fotoğraflarında daha fazla alanı kadraja sığdırmaya yarıyor.

5.000 MAH BATARYA VE UZUN GÜNCELLEME DESTEĞİ

Galaxy A18 4G’de 5.000 mAh kapasiteli batarya ve 25 watt kablolu şarj desteği bulunuyor. Model Exynos 1610 işlemci, 4 GB RAM ve 128 GB depolamayla geliyor.

Android 17 tabanlı One UI 9 arayüzünü kullanan telefon için Samsung, altı nesle kadar işletim sistemi yükseltmesi ve altı yıla kadar güvenlik güncellemesi vadediyor. Depolama alanı microSD kartla genişletilebiliyor. Ekrandaki bir nesneyi veya metni işaretleyerek arama yapmayı sağlayan Google Circle to Search de cihazın yazılım özellikleri arasında yer alıyor.

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