Samsung telefon kullananların korkulu rüyası ekran yanığı geri döndü!

Samsung geçen hafta büyük One UI 6.1 güncellemesini sunmaya başladı. Ocak ayında Galaxy S24 serisiyle birlikte çeşitli yapay zeka ve jeneratif yapay zeka işlevleriyle piyasaya sürülen güncelleme, şimdi Galaxy S23 ailesi ve Galaxy Z Fold 5 gibi eski modellere de sunuluyor. En son güncelleme, önceki One UI 6 güncellemesinde eksik olan OLED ekranlar için bir özelliği geri yüklüyor gibi görünüyor. Bu özellik OLED ekranların ömrünü uzatmaya yardımcı oluyor.

One UI 6.1 güncellemesinde yanmaya karşı koruma özelliği tespit edildi. Samsung'un One UI 6.1 güncellemesi telefonlara yüklendikten sonra Galaxy S23 Ultra da dahil olmak üzere uygun cihazlarda durum çubuğu için yanma korumasını geri getirdiği Gadgets360 tarafından bildirildi.

Bu özellik durum çubuğundaki simgeleri birkaç dakikada bir 1 veya 2 pixel sola veya sağa kaydırıyor. Bu özellik OLED ekran yanığı için Samsung'un cihazlarında kullandığı bir uygulama. Bu özellik One UI 6 güncellemesinde telefonlarda bulunmuyordu.

EKRAN YANIĞI NEDİR?

Ekranınızda, çoğunlukla gezinti çubuğunuzun olduğu kısımlarda yanma olabilir.Organik Işık Yayan Diyot (OLED) içindeki bireysel pikseller ışık yayarken çürürler. Yanma görünür, çünkü tek tek pikseller aynı oranda bozulmaz. Navigasyon ve durum simgeleri gibi çok kullanılan ve beyaz ışık yayan pikseller daha çok yanar.

Bir cihazı ne kadar çok kullanırsanız, yanma o kadar görünür olur.