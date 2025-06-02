Savaş dijital dünyaya sıçradı! En çok siber saldırı Türk silahlarına, hedefte yerli savunma sanayii var

Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi META ve APAC Bölgeleri Başkanı Sergey Lozhkin, Türkiye’nin bu yılın ilk çeyreğinde bölgesinde en çok siber saldırıya uğrayan ülke olduğunu belirterek, “Ulus-devlet destekli gruplar özellikle Türkiye’nin askerî tesis ve projelerini hedef alıyor. Türkiye’nin hangi teknolojileri kullandığını anlamaya çalışıyorlar” dedi.

ÖMER TEMÜR PHUKET - Türkiye, savunma sanayiinde son 20 yılda gösterdiği başarıyla siber saldırıların bir numaralı hedefi hâline geldi. Türkiye 2025 yılının ilk çeyreğinde bölgesinde en çok siber saldırıya maruz kalan ülke olurken, hedefte yerli silahlar vardı. Bu bilgiyi nereden biliyoruz, dünyanın en büyük siber güvenlik firması olan Kaspersky’nin güvenlik uzmanlarından. Phuket’te bu yıl onuncusu düzenlenen Cyber Security Weekend - META 2025 Konferansı’nda Kaspersky güvenlik uzmanlarıyla bir araya gelme şansımız oldu. Konu siber güvenlik olunca Türk savunma sanayiini konuşmasak olmazdı. Hem de yapay zekâlı yerli insansız hava araçları Ukrayna’dan Suriye’ye, Libya’dan Somali’ye kadar destan yazarken. Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi META ve APAC Bölgeleri Başkanı Sergey Lozhkin’e bu soruya sordum. Lozhkin’den hiç beklemediğim bir cevap ile karşılaştım. Bu yılın ilk çeyreğinde en çok siber saldırıya uğrayan ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, siber saldırganların hedeflerinde ise Türk silahlarının olduğunu söyledi. Türkiye’nin ticaret ve deniz yollarının kesişme noktasında olduğunu ifade eden Lozhkin, “Türkiye jeopolitik açıdan büyük bir oyuncu. Ulus-devlet destekli gruplar özellikle Türkiye’nin askerî tesis ve projelerini hedef alıyor. Türkiye’nin hangi teknolojileri kullandığını anlamaya çalışıyorlar” dedi.

Dünyada siber savaşların yaşandığına dikkat çeken Lozhkin, “Ancak siber dünyanın sınırı yok. Kimse ‘bu saldırılar muhtemelen Çince, İngilizce ya da Rusça konuşulan bir saldırıdır’ diyemez. Çünkü çok fazla sahte bayrak var. Siber gruplar başka bir grup gibi davranıyor. Saldırının başka bir ülkeden geliyormuş gibi görünmesi için kötü amaçlı yazılımlarına sahte bayraklar yerleştiriyorlar, birden fazla VPN katmanı kullanıyorlar. Bunun sürekli devam eden bir savaş olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Baş Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout da devlet kurumlarını hedef alan APT gruplarının, klasik siber saldırılardan farklı olarak maddi kazanç yerine stratejik bilgi peşinde olduğunu söyledi. Geleneksel siber suçluların kullanıcı adı, parola ve kredi kartı gibi verileri çalıp karanlık ağda satmayı amaçladığını dile getiren Yamout, APT gruplarının ise ekonomik çıkarlar veya askerî bilgiler gibi kritik verileri ele geçirmeye odaklandığını vurguladı. Yamout şunları kaydetti: “Bu gruplar, hedef ülkelerdeki sistemlere sızarak hassas bilgileri çalmayı ve bu verileri analizlerinde kullanmayı amaçlıyor. Bu grupların çoğu devlet kurumlarını hedef alıyor. Dışişleri bakanlığı gibi çeşitli devlet kurumları ve bakanlıklar genellikle bu tehdit aktörlerinin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.”

Geçen yıl Türkiye, Mısır ve Pakistan’ın, siber casusluk faaliyetlerinin yoğunlaştığı ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Yamout, bunun temelinde bölgedeki jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin yattığını bildirdi. Yamout, “Ayrıca teknolojik bir boyut da var. Bazı ülkeler, başka ülkelere askerî teknolojiler veya üretim desteği veriyor. Bu durum, diğer APT gruplarının bu ülkeleri daha yakından anlamak istemesine sebep oluyor. Bu nedenle o ülkelerin sistemlerine sızarak hassas bilgileri ele geçirmeye çalışıyorlar. Hangi teknolojileri kullanıyorlar, ne üretiyorlar gibi soruların cevabını öğrenmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLK SIRADA

Kaspersky’nin 2025’in ilk çeyreğine ilişkin verilerine göre, Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 26,1’i çevrim içi tehditlerden etkilendi. Türkiye bu oranla Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesinde en yüksek risk seviyesine sahip ülke oldu. Türkiye’yi, yüzde 20,1 ile Kenya, yüzde 17,8 ile Katar, yüzde 17,5 ile de Güney Afrika izledi.

YETİŞMİŞ UZMANLARA SAHİPSİNİZ

Türkiye’nin yetişmiş elemanları da firmaların hedefinde. Lozhkin, Türkiye’nin META bölgesinde yetenekli güvenlik araştırmacıları açısından en iyi ülke olduğunu belirterek, “Togg veya Kaspersky gibi şirketlerle kesinlikle yetişmiş iyi uzmanlara sahipsiniz” diye konuştu.