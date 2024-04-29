Selfie tutkunları dikkat! HUAWEI nova 12 Serisi satışa sunuldu!

Huawei, yeni telefonu Nova 12 serisini duyurdu. Yeni ön kamera özellikleri ve ince tasarımıyla Huawei Nova 12 Serisi amiral gemilere öncülük ediyor.

Yıllardır telefon piyasasına yenilik getirerek kullanıcıların beğenisini kazanan HUAWEI, Türkiye'de satışa sunulacak olan yeni telefonununu duyurdu.

HUAWEI, nova serisi telefonlarında tasarım ve teknolojiyi bir araya getiren bir mentalite ile amiral gemisi sınıfı telefonlara yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Genç telefon kullanıcılarının beğenisini kazanmak isteyen yeni model, ultra ince ve şık tasarımı ile dikkat çekiyor.

HUAWEI nova 12s, hafif yapısı ve Extreme R Angle adı verilen tasarımıyla raflardaki yerini aldı. HUAWEI nova 12s ve nova 12 SE modelleri önceki nova serisi akıllı telefonlarda bulunan Star Orbit Ring tasarımını devam ettiriyor.

RENK SEÇENEKLERİ

HUAWEI nova serisi, üç adet farklı renk seçeneği ile satışa sunuldu. Nova 12s modeli taç yaprağı desenli mavi rengi ile gözleri kamaştırırken siyah ve beyaz renk seçenekleri ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.

KAMERA TEKNOLOJİSİ

HUAWEI nova serisi, ön kamerada teknoloji ve donanım yenilikleriyle telefon pazarında ilkleri deneyen bir seri olmuştur. Sosyal medyanın popülerleşmesi ve kullanıcıların kendilerini paylaşma isteğini dikkate alan HUAWEI, nova 12 Serisi telefonlarında ön kamera teknolojisini geliştirmeye devam ediyor. 60 MP Ultra Geniş kamera ile güçlendirilen telefon, 100° ultra geniş kamera açısı sayesinde grup fotoğraflarında kolaylık sağlıyor.

50MP Ultra Vision ana kamera ve 8MP geniş açılı makro kamera ile yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılık deneyimi vaat eden nova serisi, XD Portre Motoru ile güçlendirildi.

İLK AKILLI TELEFON

HUAWEI nova 12 Serisi, yeni EMUI 14'ü kullanan ilk HUAWEI akıllı telefonlar olacaklar. Yeni işletim sistemi, önceki nesillere göre güvenlik, kişiselleştirme ve verimliliği artırarak kullanıcılara daha kolay bir arayüz sunuyor. Artık kullanıcıların AOD kilit ekranlarından gerçek zamanlı yerel uygulama etkinliklerine anında göz atmalarını sağlayan bir bildirim özelliği olan Canlı Görünüm yeni EMUI 14 ile telefona gelecek.

Kullanıcılara kendi benzersiz duvar kağıtlarını seçmeleri ve kendilerini ifade etmeleri için birçok seçenek sunan Kilit Ekranı Temaları gibi yeni özellikler var.

GİZLİLİK İYİLEŞTİRMELERİ

EMUI 14 güvenlik ve gizlilikle ilgili artan endişeleri gideriyor. Uygulamalar ve web siteleri kullanıcı bilgilerine daha fazla erişmek istediğinden, EMUI 14 kullanıcılara uygulama izinleri ve kişisel verilerine erişim üzerinde tam kontrol sağlıyor.

Ayrıca, kullanıcıların bir geçiş düğmesine dokunarak gizlilik ayarlarını etkinleştirip devre dışı bırakabildikleri sezgisel ve basitleştirilmiş bir kullanıcı yüzü aracılığıyla yönetilmesi de kolaylaştırılıyor.

DONANIM İYİLEŞTİRMELERİ

12. nesil nova Serisi akıllı telefonlar, yazılım iyileştirmeleriyle akıllı telefon performansını yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda ürün donanımını da geliştirmeyi başarıyor.

HUAWEI nova 12s, ince akıllı telefon cihaz gövdesi içinde büyük, uzun ömürlü 4500 mAh pil barındırıyor ve gerektiğinde hızlı bir güçlendirme için 66W HUAWEI SuperCharge Turbo 2.0'ı destekliyor. Kullanıcılar bu sayede pil ömrünün azalmasından daha az rahatsızlık duyacak ve gün boyu kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak.

TÜRKİYE FİYATI

HUAWEI 12 Nova Serisi Türkiye de resmi olarak satışa sunuldu. Kullanıcılar HUAWEI'nin web sitesinden yeni telefonu satın almak istediğinde telefonun yanında hediyeler de kazanabiliyorlar.

Nova 12s’in 22.999 TL fiyatı yanı sıra 4.999 TL değerinde FreeBuds 5 ve 2.599 TL değerinde 12 Ay Ekran Hasarı Garantisi hediye ediliyor.

Nova 12 SE ise 19.999 TL fiyatla satışa sunulurken 2.499 TL değerinde FreeBuds 5i ve 2.599 TL değerinde 12 Ay Ekran Hasarı Garantisi hediye ediliyor.

Ayrıca telefonu satın almak isteyen kullanıcılar "ANOVA121000PR" indirim kupon kodu kullanılarak tüm nova 12 Serisi telefonlarda 1.000 TL indirim kazanılabiliyor.