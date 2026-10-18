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Şirketlerin çöpü servet değerinde! Hazinenin üzerinde oturuyorlar ama farkında değiller

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Şirketlerin çöpü servet değerinde! Hazinenin üzerinde oturuyorlar ama farkında değiller
Başlık ResmiŞirketlerin çöpü servet değerinde! Hazinenin üzerinde oturuyorlar ama farkında değiller

Şirketlerin analiz etmeden depoladığı e-postalar, sözleşmeler ve taranmış belgeler, yapay zekâ sayesinde önemli bir kazanç kaynağına dönüşüyor. InfoTelica Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kaya, doğru değerlendirilen verilerin şirket cirolarını yaklaşık yüzde 25 artırabileceğini belirtirken, kalitesiz verilerin ciddi maliyetlere yol açtığına dikkat çekti.

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Ömer Temür
ÖMER TEMÜR

Şirketlerin elinde biriken e-Postalar, sözleşmeler, müşteri görüşmeleri ve taranmış belgeler, yıllardır sunucularda “dijital çöp” muamelesi görüyor ve neredeyse hiç analiz edilmiyor. Yapay zekâ teknolojileri ise bu verileri işlenebilir hâle getirerek şirketler için yeni bir gelir ve verimlilik alanı açıyor. InfoTelica Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kaya, yapay zekâ ve büyük dil modelleri (LLM) sayesinde bu verilerin artık analiz edilebildiğini ve doğru kullanıldığında ise şirket cirolarında yaklaşık yüzde 25’lik artış sağlanabileceğini söyledi.

Kaya, “IDC ve Gartner’ın tahminlerine göre, kurumların ürettiği verinin yüzde 80’ini e-Postalar, sözleşmeler, denetim raporları, çağrı merkezi kayıtları, görseller ve taranmış belgeler oluşturuyor. Maalesef bu veriler analiz edilmiyor. Yapay zekâ, o kilidi açıyor ve artık yapılandırılmamış verileri de analiz ederek, onlardan değer üretebiliyoruz. Bu verileri, yapay zekâ ile anlamlandırıp, karar alma ve iş süreçlerine dâhil ettiğimizde, şirketlerin toplam cirosunda yaklaşık yüzde 25’lik artış görüyoruz. Mesela, bir hava yolu şirketinde binlerce sayfalık sözleşme, denetim dokümanı ve eğitim içeriği, taranmış belgeler olarak duruyordu. Eski OCR yöntemleriyle bunları işlemek büyük emek gerektiriyordu. Görsel dil modelleri (VLM) ve çok modlu yöntemlerle, bu belgeleri analiz edilebilir hâle getirdik. Eskiden saatler süren işler, bugün tek bir soru sormak kadar kolay hâle geldi” dedi.

"ÇÖP SANDIKLARI HAZİNENİN ÜZERİNDE OTURUYORLAR"

Şirketlerin “çöp” sandıkları bir hazinenin üzerinde oturduklarının altını çizen Kaya, bu hazinenin değerinin verinin temizliğine bağlı olduğunu vurguladı. Diğer taraftan, eksik, tekrarlanan, tutarsız veya güncelliğini kaybetmiş verilerin, yapay zekâ çağında şirketler için daha büyük riskler oluşturabileceğine dikkati çeken Kaya, kalitesiz verilerin yol açtığı maliyetlerin birçok şirkette cironun yüzde 15 ile 25’ine ulaşabildiğini de sözlerine ekledi.

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