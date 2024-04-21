Sony, ünlü film stüdyolarından biri olan Paramount'u satın alabilir!

Sony Pictures Entertainment CEO'su Tony Vinciquerra ve Apollo Global Management, birlikte Paramount'a talip oluyor. Daha önce Warnerbros. Discovery ve Skydance'in de talip olduğu köklü stüdyo için şimdi de Sony harekete geçti.

Son dönemde film sektöründe firmaların birleşme haberleri ya da satın alma haberleri oldukça sık görülmeye başlandı. 20th Century Fox'un Disney'e satılması ve Warner Bros.'un Discovery ile birleşmesi akla gelen ilk örneklerden birkaçı.

Hollywood'da varlık gösteren dev stüdyoların sayısı gün geçtikçe azalıyor. Daha önce Warner Bros. ve Skydance gibi şirketler Paramount'a talip olmuş fakat görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı. The New York Times'ın bugünkü haberine göre, Apollo ve Sony'nin planı Paramount'taki hisselerin tamamını nakit olarak almak ve stüdyoyu ortak bir girişimle özel hale getirmek.

Sony'nin nasıl dahil olacağı ya da sadece yönetimde söz sahibi mi olacağı şu anda kesin değil. Haberin detaylarına göre ağır işlerin çoğunluğunu Apollo yapıyor.

Sony, Paramount'u bünyesine katarsa dijital platform alanında iddialı hale gelebilir. Sony'nin şu anda dijital bir platformu bulunmamakta. Sony yıllardır film sektöründe ürettiği içeriklerle oldukça zengin kütüphaneye sahip. Yaklaşık 70 milyon abonesi bulunan Paramount+'ı bünyesi katması durumunda Sony, kendi içeriklerini de platforma ekledikten sonra Disney+ karşısında oldukça güçlü bir hale gelecek.