Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Sosyal medya sabrı zorluyor! Kısa videolar öğrenmeyi engelliyor

Sosyal medya sabrı zorluyor! Kısa videolar öğrenmeyi engelliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sosyal medya sabrı zorluyor! Kısa videolar öğrenmeyi engelliyor
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TikTok videoları, YouTube Shorts ya da Instagram’daki “Reels” videolarına dikkat! Uzmanlar uyardı, öğrenmeyi etkiliyor, dikkat süresini kısaltıyor en önemlisi de insanlarda sabır bırakmıyor...

Çoğunlukla iletişim kurmak, bilgiye erişmek ve eğlence gibi pek çok farklı amaç için kullanılan teknoloji, aynı zamanda insan sağlığı ve psikolojisi üzerinde çeşitli yan etkilere sebep oluyor. Araştırmalar, başta sosyal medya platformlarının kişiler üzerinde endişeye ve depresyona yol açtığını, dikkat süresinde ve uyku kalitesinde azalmaya yol açtığını belirtiyor.

ODAKLANMA SÜRESİ 47 SANİYE

California Üniversitesi Irvine Kampüsünden psikolog Gloria Mark, TikTok videoları, YouTube Shorts ya da Instagram’daki “Reels” videoları gibi kısa süreli içeriklerin gitgide artmasının kişilerin dikkat süresini olumsuz etkilediğini belirterek “Yirmi yıl önce insanlar ortalama 2 ila 12 dakika boyunca ekrana odaklanıyordu. Günümüzde ise bu süre ortalama 47 saniyeye düştü. İnsanlar uzun süreli içerik izlerken geliştirebilecekleri bilişsel sabır kabiliyetini kaybetti” ifadesini kullandı.

İNSANLAR FİLM İZLERKEN BİLE ZORLANIYOR

Mark, bu hızlı temponun uzun süreli videolara, podcast’lere ya da makalelere karşı “daha az tolerans” gösterilmesine yol açabileceğini dile getirdi. Mark, bunun sonucunda da film, kitap ya da yüz yüze sohbetlere odaklanmada zorluk yaşandığını söyledi. Mark “dijital detoksun” mental sağlığa ve odaklanma kapasitesine iyi gelebileceğini ancak bu etkinin “geçici” olacağını bildirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Başkan’dan iyi haber bekleniyor! Ferdi Zeyrek için hastane önünde nöbet tutuluyor...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ya bir gün akıllı cihazlar birbirine emir verirse! Televizyonlar üzerinden tehlikeli ihtimal - TeknolojiYa bir gün akıllı cihazlar birbirine emir verirse! Televizyonlar üzerinden tehlikeli ihtimalYapay zekâ dalkavuk çıktı! Olmayanı varmış gibi gösteriyor - TeknolojiYapay zekâ dalkavuk çıktı!Yapay zekâ videoları kaosa yol açıyor - TeknolojiYapay zekâ videoları kaosa yol açıyorFüze test atışında kullanılmıştı! Şimşek İHA sahile vurdu - TeknolojiFüze test atışında kullanılmıştı! Şimşek İHA sahile vurduSavaş dijital dünyaya sıçradı! En çok siber saldırı Türk silahlarına, hedefte yerli savunma sanayii var - TeknolojiEn çok siber saldırı Türk silahlarına!Avrupa'da tarihi başarı! YTÜ’lü öğrencilerden çifte birincilik - TeknolojiAvrupa'da tarihi başarı! YTÜ’lü öğrencilerden çifte birincilik
Sonraki Haber Yükleniyor...