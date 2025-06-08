Sosyal medya sabrı zorluyor! Kısa videolar öğrenmeyi engelliyor

TikTok videoları, YouTube Shorts ya da Instagram’daki “Reels” videolarına dikkat! Uzmanlar uyardı, öğrenmeyi etkiliyor, dikkat süresini kısaltıyor en önemlisi de insanlarda sabır bırakmıyor...

Çoğunlukla iletişim kurmak, bilgiye erişmek ve eğlence gibi pek çok farklı amaç için kullanılan teknoloji, aynı zamanda insan sağlığı ve psikolojisi üzerinde çeşitli yan etkilere sebep oluyor. Araştırmalar, başta sosyal medya platformlarının kişiler üzerinde endişeye ve depresyona yol açtığını, dikkat süresinde ve uyku kalitesinde azalmaya yol açtığını belirtiyor.

ODAKLANMA SÜRESİ 47 SANİYE

California Üniversitesi Irvine Kampüsünden psikolog Gloria Mark, TikTok videoları, YouTube Shorts ya da Instagram’daki “Reels” videoları gibi kısa süreli içeriklerin gitgide artmasının kişilerin dikkat süresini olumsuz etkilediğini belirterek “Yirmi yıl önce insanlar ortalama 2 ila 12 dakika boyunca ekrana odaklanıyordu. Günümüzde ise bu süre ortalama 47 saniyeye düştü. İnsanlar uzun süreli içerik izlerken geliştirebilecekleri bilişsel sabır kabiliyetini kaybetti” ifadesini kullandı.

İNSANLAR FİLM İZLERKEN BİLE ZORLANIYOR

Mark, bu hızlı temponun uzun süreli videolara, podcast’lere ya da makalelere karşı “daha az tolerans” gösterilmesine yol açabileceğini dile getirdi. Mark, bunun sonucunda da film, kitap ya da yüz yüze sohbetlere odaklanmada zorluk yaşandığını söyledi. Mark “dijital detoksun” mental sağlığa ve odaklanma kapasitesine iyi gelebileceğini ancak bu etkinin “geçici” olacağını bildirdi.