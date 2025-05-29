Steam'de zirve yine ücretsiz oyunların: İşte geçen haftanın en çok indirilen oyunları!

Son dönemdeki indirim kampanyalarıyla oyuncuların ilgisini çeken Steam, 9 Nisan haftasının en çok indirilen oyunlarını duyurdu. Zirvede yine oynaması ücretsiz yapımlar yer alırken, listede sürpriz yeni çıkışlar da dikkat çekti.

Dijital oyun platformlarının lideri Steam, her hafta olduğu gibi 9 Nisan haftasının en çok indirilen PC oyunlarını açıkladı. Listenin zirvesinde, uzun süredir popülaritesini koruyan ve ücretsiz oynanabilen Counter-Strike 2 yer aldı.

İkinci sıraya ise sürpriz bir isim, FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time yerleşti. Üçüncü sırada Dota 2 bulunurken, listenin dördüncü sırasında Steam Deck dikkat çekti.

Listede öne çıkan diğer oyunlar arasında HELLDIVERS 2, ELDEN RING NIGHTREIGN, RoadCraft ve Clair Obscur: Expedition 33 gibi yeni yapımlar bulunuyor.

İşte Steam'in 9 Nisan haftasında en çok indirilen oyunları: