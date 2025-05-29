Steam'de zirve yine ücretsiz oyunların: İşte geçen haftanın en çok indirilen oyunları!
Son dönemdeki indirim kampanyalarıyla oyuncuların ilgisini çeken Steam, 9 Nisan haftasının en çok indirilen oyunlarını duyurdu. Zirvede yine oynaması ücretsiz yapımlar yer alırken, listede sürpriz yeni çıkışlar da dikkat çekti.
Dijital oyun platformlarının lideri Steam, her hafta olduğu gibi 9 Nisan haftasının en çok indirilen PC oyunlarını açıkladı. Listenin zirvesinde, uzun süredir popülaritesini koruyan ve ücretsiz oynanabilen Counter-Strike 2 yer aldı.
İkinci sıraya ise sürpriz bir isim, FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time yerleşti. Üçüncü sırada Dota 2 bulunurken, listenin dördüncü sırasında Steam Deck dikkat çekti.
Listede öne çıkan diğer oyunlar arasında HELLDIVERS 2, ELDEN RING NIGHTREIGN, RoadCraft ve Clair Obscur: Expedition 33 gibi yeni yapımlar bulunuyor.
İşte Steam'in 9 Nisan haftasında en çok indirilen oyunları:
- Counter-Strike 2
- FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time
- Dota 2
- Steam Deck
- HELLDIVERS 2
- ELDEN RING NIGHTREIGN
- RoadCraft
- Warframe
- Apex Legends
- Clair Obscur: Expedition 33
- Stellar Blade
- Cyberpunk 2077
- Tainted Grail: The Fall of Avalon
- Red Dead Redemption 2
- PUBG: BATTLEGROUNDS
- Baldur's Gate 3
- Monster Train 2
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Marvel Rivals
- DOOM: The Dark Ages
- R.E.P.O.
- Schedule I
- Once Human
- Overwatch 2
- Rust
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Warhammer 40,000: Rogue Trader
- Total War: WARHAMMER III
- Dead by Daylight