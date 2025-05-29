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Steam'de zirve yine ücretsiz oyunların: İşte geçen haftanın en çok indirilen oyunları!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Steam&#039;de zirve yine ücretsiz oyunların: İşte geçen haftanın en çok indirilen oyunları!
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemdeki indirim kampanyalarıyla oyuncuların ilgisini çeken Steam, 9 Nisan haftasının en çok indirilen oyunlarını duyurdu. Zirvede yine oynaması ücretsiz yapımlar yer alırken, listede sürpriz yeni çıkışlar da dikkat çekti.

Dijital oyun platformlarının lideri Steam, her hafta olduğu gibi 9 Nisan haftasının en çok indirilen PC oyunlarını açıkladı. Listenin zirvesinde, uzun süredir popülaritesini koruyan ve ücretsiz oynanabilen Counter-Strike 2 yer aldı.

Steam'de zirve yine ücretsiz oyunların: İşte geçen haftanın en çok indirilen oyunları! - 1. Resim

İkinci sıraya ise sürpriz bir isim, FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time yerleşti. Üçüncü sırada Dota 2 bulunurken, listenin dördüncü sırasında Steam Deck dikkat çekti.

Listede öne çıkan diğer oyunlar arasında HELLDIVERS 2, ELDEN RING NIGHTREIGN, RoadCraft ve Clair Obscur: Expedition 33 gibi yeni yapımlar bulunuyor.

Steam'de zirve yine ücretsiz oyunların: İşte geçen haftanın en çok indirilen oyunları! - 2. Resim

İşte Steam'in 9 Nisan haftasında en çok indirilen oyunları:

  1. Counter-Strike 2
  2. FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time
  3. Dota 2
  4. Steam Deck
  5. HELLDIVERS 2
  6. ELDEN RING NIGHTREIGN
  7. RoadCraft
  8. Warframe
  9. Apex Legends
  10. Clair Obscur: Expedition 33
  11. Stellar Blade
  12. Cyberpunk 2077
  13. Tainted Grail: The Fall of Avalon
  14. Red Dead Redemption 2
  15. PUBG: BATTLEGROUNDS
  16. Baldur's Gate 3
  17. Monster Train 2
  18. The Witcher 3: Wild Hunt
  19. Warhammer 40,000: Space Marine 2
  20. Marvel Rivals
  21. DOOM: The Dark Ages
  22. R.E.P.O.
  23. Schedule I
  24. Once Human
  25. Overwatch 2
  26. Rust
  27. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  28. Warhammer 40,000: Rogue Trader
  29. Total War: WARHAMMER III
  30. Dead by Daylight
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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