TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına Antalya ev sahipliği yapacak

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 2018 yılından bu yana düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarının finalleri için geri sayım başladı.

Milyonlarca gencin yarışmacı olarak başvurduğu TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarının finallerine bu yıl Türkiye turizminin başkenti olan Antalya merkez olmak üzere Akdeniz bölgesi ev sahipliği yapacak.

Bu yıl TEKNOFEST Akdeniz kapsamında düzenlenecek teknoloji yarışmaları için ilk kez Antalya’da 25 yarışmanın final değerlendirmeleri gerçekleştirilecek.

Yapay zekâdan haberleşme alanına, biyoteknolojiden tarım teknolojileri alanına kadar çeşitli odak alanlarda gençler, hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için projeleri ile kıyasıya bir yarışın içinde yer alacak.

5-8 Eylül’de Antalya’da…

Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 5- 8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışma finallerinde belirlenen şampiyonlar, ödüllerini TEKNOFEST Adana’nın ana sahnesine çıkarak teslim alacaklar. Bu yıl ilk kez düzenlenen dijital dünyada Türkçe konuşan yapay zekâ geliştirme yarışması T3 AI Hackathon’da diğer yarışmalarla birlikte Antalya’da yapılacak.

Ayrıca dört gün boyunca Antalya ana sahnesinde Türkiye’nin en büyük teknoloji firmaları tarafından verilecek eğitimler, paneller, stand up gösterileri ve konserler gençlerle buluşacak.

Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek teknoloji yarışmaları: