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TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına Antalya ev sahipliği yapacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına Antalya ev sahipliği yapacak

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 2018 yılından bu yana düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarının finalleri için geri sayım başladı.

Milyonlarca gencin yarışmacı olarak başvurduğu TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarının finallerine bu yıl Türkiye turizminin başkenti olan Antalya merkez olmak üzere Akdeniz bölgesi ev sahipliği yapacak.

Bu yıl TEKNOFEST Akdeniz kapsamında düzenlenecek teknoloji yarışmaları için ilk kez Antalya’da 25 yarışmanın final değerlendirmeleri gerçekleştirilecek.

Yapay zekâdan haberleşme alanına, biyoteknolojiden tarım teknolojileri alanına kadar çeşitli odak alanlarda gençler, hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için projeleri ile kıyasıya bir yarışın içinde yer alacak.

5-8 Eylül’de Antalya’da…

Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 5- 8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışma finallerinde belirlenen şampiyonlar, ödüllerini TEKNOFEST Adana’nın ana sahnesine çıkarak teslim alacaklar. Bu yıl ilk kez düzenlenen dijital dünyada Türkçe konuşan yapay zekâ geliştirme yarışması T3 AI Hackathon’da diğer yarışmalarla birlikte Antalya’da yapılacak.

Ayrıca dört gün boyunca Antalya ana sahnesinde Türkiye’nin en büyük teknoloji firmaları tarafından verilecek eğitimler, paneller, stand up gösterileri ve konserler gençlerle buluşacak.

Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek teknoloji yarışmaları:

  1. Akıllı Ulaşım Yarışması
  2. Akıllı Wifi Kapsama Yarışması (Lokasyon farklı olacaktır.)
  3. Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
  4. BlokZincir Yarışması
  5. Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması
  6. Çip Tasarım Yarışması
  7. Eğitim Teknolojileri Yarışması
  8. Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması
  9. Finansal Teknolojiler Yarışması
  10. Hack Masters
  11. Hava Savunma Sistemleri Yarışması
  12. İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
  13. Jet Motor Tasarım Yarışması
  14. Kablosuz Haberleşme Yarışması
  15. Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması
  16. Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması
  17. Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması
  18. T3 AI Hackathon
  19. Tarım Teknolojileri Yarışması
  20. TEKNOFEST Robolig Yarışması
  21. Uçan Araba Simülasyon Yarışması
  22. Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması
  23. Helikopter Tasarım Yarışması
  24. Sürü İHA Yarışması(Lokasyon farklı olacaktır.)
  25. Turizm Teknolojileri Yarışması
Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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