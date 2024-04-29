Teknoloji dünyasında büyük geri dönüş: Nokia'nın 2024 Model 3210'u ortaya çıktı!

HMD Global, geçtiğimiz günlerde Kenya'daki bir etkinlikte Nokia 3210’nun 2024 versiyonunu tanıtan yeni bir fragman yayınladı.

Finli teknoloji devi Nokia, son zamanlarda uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla öne çıkıyor. HMD Global çatısı altında faaliyet gösteren şirket, nostaljik bir hamle yaparak ikonik modellerini yeniden canlandırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Nokia 3310 ve Nokia 6310 gibi klasikleri günümüz teknolojisine uyarlayan Nokia, şimdi de efsanevi Nokia 3210'u geri getiriyor.

Göz alıcı mavi rengiyle dikkat çeken yeni Nokia 3210, 1999 yılında çıkan orijinal modelin tasarım çizgilerini ve ruhunu koruyor. Çağdaş bir yorumla yenilenen 3210, 2024 yılında nostalji severleri ve sadelik arayan kullanıcıları cezbedecek gibi görünüyor.

Akıllı telefon kategorisinde yer almayacak olan yeni 3210'da, 4G bağlantısı ve WhatsApp gibi temel fonksiyonlar yer alacağı tahmin ediliyor. Telefonun resmi tanıtım tarihi ve satış fiyatı ise henüz belirsizliğini koruyor.