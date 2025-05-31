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Telefon bitti sıra robotta! Honor'dan insansı robot sektörüne giriş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Telefon bitti sıra robotta! Honor&#039;dan insansı robot sektörüne giriş
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mobil teknoloji dünyasının önemli markalarından Honor, gözünü robotik endüstrisine dikti. Şirket, insansı robot pazarına yönelik çalışmalarına başladı. İşte detaylar...

Mobil dünyada yükselişini sürdüren Honor, şimdi de geleceğin teknolojisine yatırım yapmaya hazırlanıyor. Şirket, insansı robot alanında iddialı bir giriş için düğmeye bastı. Özellikle yapay zeka destekli robotik sistemlerin geliştirilmesi hedefiyle çalışmalarına başlayan Honor, önümüzdeki yıllarda bu pazarda söz sahibi olmayı amaçlıyor.

Telefon bitti sıra robotta! Honor'dan insansı robot sektörüne giriş - 1. Resim

Honor'un planları arasında, Çin merkezli Unitree Robotics'in geliştirdiği bir insansı robot modelini kullanarak yazılım geliştirme sürecini başlatmak yer alıyor. Şirket, bu prototip üzerinde kontrol sistemleri ve farklı kullanım senaryolarına uygun yazılımlar geliştirmeyi hedefliyor.

Telefon bitti sıra robotta! Honor'dan insansı robot sektörüne giriş - 2. Resim

Honor'un robotik stratejisi yalnızca yazılımla sınırlı değil. Firma, bir süre sonra tamamen kendi markasını taşıyan insansı robotlar üretmeye başlayacak. Bunun için özel bir kuluçka merkezi kuran Honor, inovatif fikirlerin destekleneceği ve farklı projelerin test edileceği bir Ar-Ge ortamı oluşturacak.

Robotik sektörü, özellikle endüstriyel otomasyon ve hizmet sektörlerinde büyük bir potansiyel barındırıyor. Honor'un bu alandaki yatırımları, sektördeki dengeleri değiştirebilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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