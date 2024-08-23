Telefon kiralama dönemi başladı! Tüketiciler telefon kiralarken nelere dikkat etmeli?

Bazı teknoloji marketleri ve telefon satıcıları, akıllı telefonları 24 aya kadar taksitle sunuyor. Ancak uzmanlar, telefon kiralama sürecinde "veri gizliliği" konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Kiralama işlemi kapsamında kullanıcıya sıfır ve üretici garantili akıllı telefonlar sunuluyor. Cihazların kutuları, ilk kez kiralama sırasında açılıyor ve telefonlar 12, 18 veya 24 ay gibi çeşitli sürelerle kiralanabiliyor.

Kiralama sürecinde, tüketicinin kredi notu değerlendirilirken kimlik bilgilerinin de eksiksiz sağlanması gerekiyor. Kiralama süresi sona erdiğinde, cihazı isteyen kişi, telefonun modeline göre belirlenen bir ücret karşılığında satın alabiliyor. Ancak,telefonların kiralama süresi uzatılmıyor.

TELEFON KİRALARKEN NEYE DİKKAT EDİLMELİ?

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Küçük, akıllı telefon kiralama uygulamasının tüketiciler açısından bazı olumsuz yönlerinin olabileceğine işaret etti.

Tüketicilerin kiralayacakları telefonlar için ödeyecekleri bedel, bayilerden ve satış noktalarından satın alındığında ödeyeceklerinden daha yüksek bir fiyat olabileceğini uzmanlar belirtiyor.

Kiralanmış telefonların veri gizliliği açısından da bazı mağduriyetlere sebep olabileceğini dile getiren Küçük, "Tüketicilerin kiraladığı akıllı telefona yükledikleri gizli ve kişisel bilgilere dikkat etmesi gerekiyor. Bazı vatandaşlar, bu telefonları kiralama süreci sonunda satın almayacak, bu durumda kaydedilen kişisel bilgi ve verilerin mutlaka sıfırlanmasında yarar var. Sıfırlanmayan bilgi ve veriler, ilerleyen süreçte tüketiciye olumsuz yansıyabilir." dedi.

YENİLENMİŞ TELEFONLAR ALINIR MI?

Yenilenmiş telefonlar online satış platformlarında ve fiziksel mağazalarda yaygınlaşmış durumda. Telefon kiralama işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra "kaybetme" gibi durumlarda, kaybolan cihazın ücreti tüketiciye yansıtılabilme ihtimalinin olduğunu uzmanlar belirtiyor.

Yenilenmiş cihazların kullanımının da gittikçe yaygınlaştığı belirten Küçük, şunları kaydetti:

"Ekonomik anlamda bu ürünlerin kullanımına yönelik teşviklerin artırılması gerekiyor. Çıkan her yeni ürün ve modelle birlikte piyasa telefon çöplüğüne dönüşüyor. Bu telefonların çoğu ithalatla geldiği için ülkemiz için maddi kayıp oluşuyor. Burada önemli olan tüketicilerin eğer satın alma ihtiyacı varsa öncelikle yenilenmiş ürünlere yönelik teşviklerin artırılması ve üç taksit sınırlamasının gözden geçirilmesi."