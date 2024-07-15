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Akıllı telefon pazarının lideri değişmedi! İkinci çeyrek verileri paylaşıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Akıllı telefon pazarının lideri değişmedi! İkinci çeyrek verileri paylaşıldı

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akıllı telefon pazarının ikinci çeyrek verileri açıklandı ve ilk üç sırayı Güney Kore merkezli Samsung, ABD merkezli Apple ve Çinli Xiaomi aldı. IDC'nin son verilerine göre, 2024'ün ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarında sevkiyat lideri Samsung oldu.

 Şirket, üç aylık dönemi 53,9 milyon telefon sevkiyatı ile kapattı. Apple, 45,2 milyon iPhone sevkiyatıyla ikinci sırada yer alırken, Xiaomi 42,3 milyon sevkiyatla üçüncü sırada bulunuyor.

Dördüncü sırada 25,9 milyon sevkiyat ile Vivo, beşinci sırada ise 25,8 milyon sevkiyat ile OPPO yer alıyor.

2024'ün ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek artışı Xiaomi ve Vivo elde etti. Xiaomi'nin sevkiyatları yüzde 27,4, Vivo'nun sevkiyatları ise yüzde 21,9 oranında arttı.

Akıllı telefon pazarının lideri değişmedi! İkinci çeyrek verileri paylaşıldı - 1. Resim

iPhone 15 Pro Max, 2024'ün ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan akıllı telefonu oldu. Büyük ve pahalı bir model olmasına rağmen, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'nun hemen ardından geldi. Diğer popüler modeller arasında iPhone 14, Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy A15 GB, Galaxy A54, iPhone 15 Plus, Galaxy S24 ve Galaxy A34 bulunuyor.

2023'ün ilk çeyreğinde liderliği iPhone 14 ile elinde bulunduran Apple, hala en yüksek gelirini iPhone'lardan sağlıyor ve Eylül ayında dört modelden oluşan iPhone 16 serisini tanıtmaya hazırlanıyor.

Akıllı telefon pazarının lideri değişmedi! İkinci çeyrek verileri paylaşıldı - 2. Resim

Samsung, yapay zeka odaklı Galaxy S24 ailesiyle büyük ilgi gördü ve Apple'a kaptırdığı liderliği beş ay sonra geri aldı. Şubat ayında 19,69 milyon akıllı telefon satarak yüzde 20 pazar payı elde eden Samsung, 17,41 milyon telefon satarak yüzde 18 pazar payı elde eden Apple'ı geride bıraktı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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