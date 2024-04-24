TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi'nin yerli ve millilik oranı yüzde 85 olacak!

DPO'nun yürüttüğü bir diğer proje, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 14 Ocak 2019'da verilen direktif ile başlanan "TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi".

Ülke hava savunmasının denizden başlayarak kademeli olarak karşılanması ve üstün taarruz ve hava savunma kabiliyetine sahip bir yüzer platform ihtiyacının giderilmesi maksadıyla milli kaynaklarla geliştirilen projenin tasarım çalışmalarına devam ediliyor.

Bu muhripte, ADA sınıfı korvet ve istif sınıfı fırkateynden farklı olarak bölge hava savunma harbi kabiliyetine sahip olunması amacıyla milli olarak tasarlanmış çok fonksiyonlu ve uzun menzilli radarlardan oluşan çok amaçlı faz dizinli radar ve 96 hücreli Milli Dikey Atım Sistemi bulunacak.

Ayrıca gemide, hava savunma harbi kabiliyeti ile üstün denizaltı savunma harbi kabiliyeti de olacak. Bu gemide kullanılacak olan karinaya monteli sonar sistemi ve düşük frekanslı aktif sonar sistemi ile geminin denizaltı savunma harbi menzilinin 80 bin yarda, yani 73 kilometre üzerine çıkması bekleniyor.

DPO'da yapılan çalışmalar doğrultusunda TF-2000 tasarımı ile yerli ve millilik oranının yüzde 85'e çıkarılması hedefleniyor. Bu da TF-2000'in, Türkiye'nin en yüksek yerli ve millilik oranına sahip savaş gemisi olacağını gösteriyor.

"MAKİNELERİ DE BÜYÜK BİR GAYRETLE MİLLİLEŞTİRME YOLUNDA ÇALIŞIYORUZ"

Basın mensuplarına tersaneyi gezdiren İstanbul Tersane Komutanı Tuğamiral Erdinç Yetkin, "Ana muharip unsurlarımız olan hücum botlarımız, karakol gemilerimiz, korvetlerimiz ve fırkateynlerimizin tüm makineleri üretici seviyesinde, yurt dışı bağımlılığımız olmaksızın burada toplanabilmekte, arızaları giderilebilmekte ve tekrar gemilere monte edilebilmektedir." dedi.

Yetkin, makinelerin göreve hazır hale getirilmesinin ardından sanki gemideymiş gibi test edilebildiğini aktardı.

TCG İstanbul fırkateyninin eğitimlerinin de devam ettiğini anlatan Yetkin, şöyle devam etti:

"Mavi Vatanımızda görev yapmaya hazırdır. Gelişmiş ve yetkin komuta kontrol sistemleriyle artan sensör ve silahlarıyla çok etkin bir vuruş gücüne sahip olacaktır. Yapımı devam eden gemilerle Deniz Kuvvetlerimizin çok önemli bir yetenek kazanacağını düşünüyorum. Yüzde 80 yerlilik oranı bulunmaktadır. Tek eksik noktamız olan ana tahrik sistemleri, yani makineleri de büyük bir gayretle millileştirme, yerlileştirme yolunda devam ediyoruz. 23 Ocak 2021'de denize indirilen TCG İstanbul fırkateynimiz, 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla teslim edilmiştir. Yaklaşık bir ay içerisinde tamamen donanmamıza katılmasını bekliyoruz."