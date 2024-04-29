TikTok ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu görüşecek mi? Platform açıklama yaptı!

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok temsilcilerini Meclis'e çağırmasının ardından TikTok'tan açıklama geldi.

Yasaklanma haberleri ile gündemden bir türlü düşmeyen TikTok, TBMM Dijital Mecralar Başkanı Yayman tarafından meclise çağırılmasının ardından ilk açıklama geldi.

TikTok Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölgesi Kamu Politikalarından Sorumlu Yöneticisi Emir Gelen, "TikTok'un tüm kullanıcılarımız için güvenli bir platform olarak kalmasını sağlamak adına çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, geçen sene aralık ayında Meclis'te dinledikleri TikTok temsilcilerinin Komisyon'a verdikleri cevaplarla uygulamaları arasında farklılıklar olduğunu ve verdikleri vaatleri yerine getirmediklerini belirterek, 'TikTok temsilcilerini tekrar Meclis'e çağıracağız.' dedi.

Dijital medyanın önemli olduğunu ancak sonsuz bir özgürlüğün ve karşıdakini kötülemeye varan anlayışın doğru olmadığını vurgulayan Yayman, "Dezenformasyonla mücadele yasasını çıkardığımızda bu kanuna itiraz edenlerin tüm itirazlarının aslında anlamlı olmadığını ve yaptığımız düzenlemenin dahi toplumda dezenformasyonu önleyecek bir yaptırıma kavuşmadığını gördük." diye konuştu.

Dijital mecrada, sosyal medyada "küresel bir kötücüllük" olduğunu ifade eden Yayman, gelecek dönemde bu konuyu bir kez daha gündemlerine alacaklarını açıkladı.