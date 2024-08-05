Türkiye'de milyonlar merakla bekliyordu! Bakan Uraloğlu, "Instagram açılacak mı?" sorusuna cevap verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de erişilemeyen Instagram hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Instagram açılacak mı?" sorusuna, "Görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık" cevabını verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kapalı olan Instagram hakkında konuştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."

BAKAN URALOĞLU, "INSTAGRAM AÇILACAK MI?" SORUSUNA CEVAP VERDİ

Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Uraloğlu, Instagram yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili, "Instagram'ın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok" ifadelerini kullandı.