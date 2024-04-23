Türkiye'nin yeri değişti! Ülkelerin askeri harcamaları belli oldu!

Savaşlar, artan gerilimler ve güvensizlik askeri harcamaların artmasına neden oluyor. Toplam küresel askeri harcamalar 2023 yılınad 243 milyar dolara ulaşarak 2022 yılına kıyasla yüzde 6,8 artış gösterdi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından bugün yayınlanan küresel askeri harcamalara ilişkin yeni verilere göre, 2023 yılında ABD, Çin ve Rusya'nın başını çektiği en büyük 10 harcayıcı ülkenin tamamı askeri harcamalarını arttırdı.

Ülkelerin askeri alanda yaptığı yatırımlar, dokuz yıldır düzenli olarak artış yaşıyor. 2023 yılında rekor kırarak 2 trilyon 443 milyar dolara ulaştı. Özellikle Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da büyük artışlar gözlemlendi.

2023 yılında en fazla savunma bütçesi ayıran ülkeler şu şekilde sıralandı:

ABD Çin Rusya Hindistan Suudi Arabistan

RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞI

Rusya'nın askeri harcamaları 2023 yılında yüzde 24 artarak tahmini 109 milyar dolara ulaşırken, bu rakam Rusya'nın Ukrayna ile savaşa girmesinden bu yana yüzde 57'lik bir artış yaşandı. 2023 yılında Rusya'nın askeri harcamaları ülke ekonomisinin yüzde 16'sını oluşturdu.

Ukrayna, 2023 yılında en fazla harcama yapan sekizinci ülke oldu. Savaşında etkisiyle yüzde 51'lik artışla 64,8 milyar dolarlık harcama yapan Ukrayna, ülke ekonomisinin yüzde 58'ini askeri harcamalara ayırdı.

Ukrayna, 2023 yılındaki askeri harcamaları Rusya'nın savunma sanayisine ayırdığı bütçenin yüzde 59'luk bir bölümünü oluşturuyor. Bununla birlikte Ukrayna, yıl içerisinde 25,4 milyar doları ABD'den olmak üzere en az 35 milyar dolar askeri yardım aldı. SIPRI'nin aktardığı bilgilere göre bu yardımlar da hesaba katıldığında Rusya'nın askeri harcamalara ayırdığı bütçenin yüzde 91'ine denk geliyor.

NATO ASKERİ HARCAMALARINI ARTIRDI

2023 yılında 31 NATO üyesi 1 trilyon 241 milyar dolar ile dünyadaki askeri harcamaların yüzde 55'ini oluşturdu. ABD'nin askeri harcamaları 2022 yılına kıyasla yüzde 2,3 artarak 2023 yılında 916 milyar dolara ulaştı. ABD'nin savunma bütçesi NATO'nun askeri harcamalarının yüzde 68'ini temsil etti.

2023 yılında NATO üyelerinin çoğu savunma bütçelerini artırdı. NATO üyelerinin GSYİH'nın yüzde 2'sini askeri harcamalara ayırma hedefini başaran 11 ülke oldu. NATO'nun bir diğer hedefi askeri harcamaların en az yüzde 20'sinin "teçhizat harcamalarına" yönlendirilmesi hedefini 2014 yılında 7 ülke başarırken bu sayı 2023'te 28 NATO üyesi tarafından karşılandı.

ÇİN'İN ASKERİ HARCAMALARI KOMŞU ÜLKELERİ TEDİRGİN EDİYOR

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ikinci ülkesi olan Çin, 2022 yılına kıyasla yüzde 6'lık bir artışla 2023 yılında orduya tahmini 296 milyar dolar ayırdı. Çin 29 yıldır üst üste askeri harcamalarını artırmaya devam ediyor. Çin, Asya ve Okyanusya bölgesindeki tüm askeri harcamaların toplamının yarısını oluşturdu. Çin'in bazı komşu ülkeleri kendi ülkelerinin askeri harcamalarındaki artışın Çin'in artan askeri harcamaları yüzünden olduğunu belirtti.

Japonya, 2023 yılında ordusuna 50,2 milyar dolar ayırdı ve bu rakam 2022 yılına kıyasla yüzde 11 arttı. Tayvan'ın askeri harcamaları da 2023 yılında yüzde 11 artarak 16,6 milyar dolara ulaştı.

TÜRKİYE'NİN DURUMU

Ortadoğu'nun en çok savunma bütçesi ayıran 3'üncü ülkesi Türkiye oldu. Türkiye, 2022 yılında 23. sırada bulunuyordu ve 2023 yılında 15,8 milyar dolar bütçe ile bir sıra yükselerek 22. sıraya ulaştı.

Türkiye'nin askeri harcamaları 2023 yılında 15,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam bir önceki yıla kıyasla yüzde 37 yükseldi. 2014 yılından 2023 yılına kadar Türkiye'nin savunma harcamaları yüzde 59 arttı.

Türkiye, 2023 yılında GSYİH'nın yüzde 1,5'ini askeri harcamalara ayırdı. Türkiye'nin dünya genelinde askeri harcamalarındaki payı yüzde 0,6 oldu.