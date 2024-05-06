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Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey yeni kurduğu Blusky şirketinden ayrıldı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Twitter&#039;ın kurucusu Jack Dorsey yeni kurduğu Blusky şirketinden ayrıldı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Twitter'dan ayrılarak kendi şirketini kuran Jack Dorsey, kurduğu yeni sosyal medya platformu Blusky'ın yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarında biri olan yeni adıyla X eski adıyla Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, kurulmasına yardımcı olduğu merkezi olmayan sosyal medya platformu Bluesky'nin yönetim kurulunda artık yer almıyor. Bluesky bugün yayınladığı iki mesajla Dorsey'e teşekkür ederken, ayrıldığını doğruladı ve "insanların deneyimlerini kontrol edebilecekleri bir sosyal ağ kurma taahhüdümüzü paylaşan" yeni bir yönetim kurulu üyesi arayışında olduğunu ekledi.

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey yeni kurduğu Blusky şirketinden ayrıldı! - 1. Resim

Yapılan açıklamalar bir X kullanıcısının Dorsey'e hala şirketin yönetim kurulunda olup olmadığını sordu. Dorsey'in daha fazla ayrıntıya girmeden "hayır" cevabını vermesi üzerine Blusky'dan açıklama geldi. Blusky tarafından yapılan açıklamada Jack Dorsey'e platforma yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edildi. Blusky, Jack Dorsey'in boşluğu doldurmak için yeni bir isim aradığını söyledi.

AYRILIĞIN NEDENİ BELLİ DEĞİL

Dorsey'n neden Bluesky yönetim kurulundan ayrıldığını ne Bluesky ne de Dorsey açıklamadı. TechCrunch'ın haberine göre, Dorsey dün X'teki üç hesap hariç tüm hesapları takipten çıktı. Dorsey, Elon Musk'ın sahip olduğu platformundan "özgürlük teknolojisi" olarak bahsetti.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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