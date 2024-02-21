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    • Haberler > Teknoloji > WhatsApp'ın yeni özelliği yolda: Ekran görüntüsü alınamayacak

    WhatsApp'ın yeni özelliği yolda: Ekran görüntüsü alınamayacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    WhatsApp&#039;ın yeni özelliği yolda: Ekran görüntüsü alınamayacak
    Meta, Whatsapp, Gizlilik, Haber

    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meta'nın popüler yazışma uygulaması WhatsApp'ta insanların profil fotoğrafınızın ekran görüntüsünü almasına engelleyecek yeni bir gizlilik özelliği üzerinde çalıştığı bildirildi.

    Meta, Whatsapp'ta yeni gizlilik özelliğini uygulamaya geçiriyor. Teknoloji devinin bu yeni özellikle, kullanıcıların fotoğraflarının dolandırıcılık, taklit veya taciz amacıyla kullanılmasının önüne geçmek istediği ileri sürüldü.

    GİZLİLİK BÖLÜMÜNDE YER ALACAK

    Yaklaşan bu özellik, Android'deki en son WhatsApp beta sürümünde keşfedildi. Özelliğin ayarlar menüsünün gizlilik bölümünde yer alacağı belirtiliyor. Son Android sürümünde ekran görüntüsü almaya çalıştığınızda ekranın alt kısmında "uygulama kısıtlamaları nedeniyle" ekran görüntüsü alınamadığını belirten bir bildirim çıkıyor.

    "KULLANICI GİZLİĞİ VE RIZASI KAVRAMI"

    Ekran görüntüsü almanın doğrudan engellenmesi, WhatsApp'ın kullanıcı gizliliği ve rızası kavramını daha da güçlendirmesine olanak sağlayacak.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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