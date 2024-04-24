X (Twitter), Youtube'un tahtını sarsmaya hazırlanıyor!

Elon Musk, Twitter'ı (X) satın aldığından beri platforma birçok yenilik getirdi. X'in (Twitter) CEO'su Linda Yaccarino yeni gelecek özelliği duyurdu. Televizyonlar için uzun videolar içeren bir X uygulamasının geleceğini söyledi.

X (Twitter) küçük ekrandan büyük ekrana kadar her şeyi değiştirmeyi planlıyor. Yakında X TV Uygulaması ile akıllı TV'lerinize gerçek zamanlı, YouTube tarzı bir sistem ile yeni uygulamayı yükleyebileceksiniz.

Büyük ekranlarda yüksek çözünürlüklü videoları oynatabilirken, ana amaç YouTube'un rakibi olmak.

X'in CEO'su Linda Yaccarino yaptığı paylaşımda uygulama'nın şu anda geliştirme aşamasında olduğunu duyurdu:





Yaccarino, henüz geliştirilme aşamasında olduğunu açıkladığı yeni platformun öne çıkan özelliklerini şöyle sıraladı:



-Trend Video Algoritması: Özel olarak hazırlanmış popüler içeriklerle kolayca erişebileceksiniz.

-Yapay Zeka Destekli Konular: Kişiselleştirilmiş bir deneyim için videoları yapay zeka desteği ile düzenleyin.

-Cihazlar Arası Deneyim: Telefonunuzda izlemeye başlayın, TV'nizde devam edin.

-Geliştirilmiş Video Arama: Geliştirilmiş video arama özelliğimizle içerikleri daha hızlı bulun.

-Zahmetsiz Yayınlama: Mobil cihazlarınızdan basit yayın ile en sevdiğiniz videoların keyfini büyük ekranda çıkarın.

-Geniş Kullanılabilirlik: Yakında çoğu akıllı TV'ye geliyor.

NE ZAMAN YAYINLANACAK?

X’in TV hakkında bilinen bilgiler bu kadarla sınırlı. Ne zaman çıkacağına dair kesin bir tarih bulunmasa da CEO’nun yeni özelliği açıklamasının ardından yakın bir süreçte olacağını tahmin edebiliriz.