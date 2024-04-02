Xiaomi 14 Ultra, 5.5G bağlantısını destekleyen ilk Xiaomi telefonu oldu!

Xiaomi 14 Ultra, 5.132 Mbps hıza ulaşarak önceki hız rekorunu geride bıraktı. China Mobile, 5.5G destekleyen cihaz sayısının 20'nin üzerinde olmasını bekliyor.

China Mobile, 5G'nin geliştirilmiş versiyonu olan 5.5G'ye geçişi hızlandırıyor. Oppo Find X7 serisi bu ay gelecek bir güncelleme ile 5.5G desteğini alan ilk seri olacak. vivo, X Fold3 ve X100 serilerinin de bir OTA güncellemesi ile 5.5g desteği alacağı doğrulandı.

Şimdi, Xiaomi'nin 14 Ultra ile rekor kıran hızları göstermesiyle birlikte üçüncü bir şirket yeni nesil teknolojiye adım atıyor.

Xiaomi 14 Ultra, 5,132Mbps hıza ulaşmayı başararak 5G bağlantısı üzerinden hız konusunda bir önceki rekoru geride bıraktı. GSMArena'nın aktardığı bilgilere göre yapılan test China Mobile, ZTE ve Qualcomm işbirliği ile gerçekleşti.

5.5G teknolojisinin önümüzdeki süreçte Çin'de 300'den fazla şehirde konumlandırılması planlanıyor. Bu yıl 20 yeni 5.5G özellikli telefon bekleniyor ve artık bu teknolojinin sektör standardı olması bekleniyor. China Mobile bir yıl içinde 20 milyon 5.5G abonesi olacağını tahmin ediyor. Geçtiğimiz yıl Çin 850 milyon adet 5G abonesine ulaştı.

Geliştirilmiş 5G, 10Gbps'ye varan indirme ve 1Gbps'ye varan yükleme hızlarıyla birlikte ağ kapasitesinde on kat artış vaat ediyor. Bu artış 100 milyar loT cihazının ağa katılmasına olanak tanıyacak. Gecikme süresi aktif olarak kullanılan 5G ağlarından daha düşük olacağı tahmin ediliyor.