Xiaomi'nin ChatGPT özellikli Black Shark S1 Pro akıllı saati satışa çıktı

13 Aralık 2023 15:52 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 15:52

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Xiaomi'nin geçtiğimiz ay tanıttığı Black Shark akıllı saat modelleri artık piyasaya sürülüyor. Çinli teknoloji devinin alt markalarından olan Black Shark, "S1 Pro" adını taşıyan akıllı saat modelini küresel pazarlarda satışa sundu. S1 Pro'nun en gelişmiş teknolojilerle üretildiğini vurgulayan teknoloji devi, 466x466 piksel çözünürlüğe sahip 1,43 inç ve 60Hz yenileme hızıyla desteklenen AMOLED ekran ile vitrinlere çıktığını açıkladı.

Black Shark S1 Pro'nun diğer özellikleri de belli oldu. 600 nit parlaklığa sahip cihazın ekranının güneş ışığında bile en net şekilde görülebileceği iddia ediliyor. İşletim sistemi de belli oldu; Black Shark S1 Pro, FreeRTOS işletim sistemiyle çalışıyor.

Yeni akıllı saatin en dikkat çeken yönü ise yapay zeka sohbet robotu ChatGPT uyumlu olması. Cihaz, yerleşik olarak ChatGPT ile destekleniyor.

BLACK SHARK S1 PRO YAPAY ZEKAYLA GELDİ

Xiaomi Black Shark S1 Pro'nun diğer özellikleri arasında ise; adım sayar, kalori hesaplama, Bluetooth üzerinden arama yapma bulunuyor. Ayrıca cihaz, kalp atış hızını ve kandaki oksijen seviyelerini 24 saat boyunca takip etme işlevi de görüyor. Akıllı saat, oyun oynarken kullanıcının kalp atış hızını ve stres seviyesini ölçebiliyor. 100'den fazla spor moduna da sahip.

NFC destekli Black Shark S1 Pro, IP68 sertifikasına sahip yani suya ve toza dayanıklı. Teknoloji devinin açıklamasına göre, cihaz, tek bir dolumla 15 gün boyunca pil kullanımı sunuyor.

Peki, Black Shark S1 Pro fiyatı ne kadar? Xiaomi'nin yeni akıllı saat modeli için müşterilerden istenen fiyat 69 dolar.