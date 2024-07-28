Yapay zeka enerji tüketiminde devrim: CRAM cihazı enerjiyi 1000 kat azaltacak

Minnesota Üniversitesi'ndeki bilim insanları, yapay zeka (AI) hesaplamaları için yeni bir buluşa imza attılar. 20 yıldır üzerinde çalışılan CRAM (Hesaplamalı Rastgele Erişim Belleği) cihazı, yapay zeka uygulamalarında enerji tüketimini tam 1000 kat azaltma potansiyeline sahip.

Geleneksel yapay zeka hesaplama yöntemlerinde, veriler sürekli olarak işlem birimleri ile bellek arasında gidip gelir ve bu süreç büyük miktarda enerji harcar. Ancak CRAM, bu enerji yoğun transferleri tamamen ortadan kaldırarak veri işlemeyi doğrudan bellek hücrelerinde gerçekleştiriyor.

Manyetik tünel bağlantıları (MTJ) ve nanoyapılı cihazlar üzerine inşa edilen CRAM, daha yüksek hız, daha düşük enerji tüketimi ve zorlu ortamlara karşı dayanıklılık gibi avantajlar sunuyor.

Araştırma ekibi, CRAM tabanlı bir makine öğrenme hızlandırıcısının geleneksel yöntemlere kıyasla 2500 kata kadar enerji tasarrufu sağlayabileceğini tahmin ediyor. Bu inanılmaz enerji verimliliği, yapay zeka teknolojilerinin geleceğinde büyük bir değişim oluşturabilir.

Araştırmanın baş yazarı Yang Lv, "Bu çalışma, verilerin belleği terk etmeden işlenebildiği ilk deneysel CRAM uygulamasıdır" diyor. Ekip, bu teknoloji üzerinde 20 yılı aşkın süredir çalıştıklarını ve nihayet gerçek dünya uygulamalarına hazır hale getirdiklerini belirtiyor.

Geleneksel bilgisayar mimarileri, veri transferleri sırasında büyük enerji harcar. CRAM ise bu süreci tamamen değiştirerek veri doğrudan bellek hücrelerinde işleniyor ve bu da inanılmaz enerji tasarrufu sağlıyor. Hem hız hem de verimlilik açısından büyük avantajlar sunan CRAM, yapay zekanın geleceğinde büyük bir devrime imza atabilir.