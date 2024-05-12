Yapay zekâya 1 dolarlık yatırım 3,5 dolar olarak dönüyor

Microsoft, Türkiye’de ilk defa düzenlediği BuildAI etkinliği düzenledi. “Yapay Zekâ Günü” temasıyla İstanbul’da gerçekleştirilen etkinlikte yapay zekaya yapılacak yatırımlara dikkat çekildi.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Microsoft’un Türkiye’de ilk defa düzenlediği BuildAI etkinliği, “Yapay Zekâ Günü” temasıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

1.200’den fazla yazılımcı ve teknoloji liderini ağırlayan etkinlikte konuşan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, Microsoft Türkiye’nin sadece yerel bir ofis olmadığını belirterek “Sadece Türkiye’nin değil; Orta Doğu’nun, Afrika’nın ve Güney Doğu Avrupa’nın yönetim merkeziyiz. Bunun yanında bölgedeki beş teknoloji merkezinden biriyiz” diye konuştu. Microsoft’un son 30 senedir yapay zekâya hazırlandığını belirten Özbilgin “Yazılımın ulusal rekabete kattığı değer paha biçilemez, fakat yapay zekâ bunu daha da üst bir boyuta taşıyacak” dedi.

Microsoft Güney ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Kristina Tikhonova ise şirketlerin, yapay zekâya yaptıkları her 1 dolarlık yatırımın karşılığını ortalama 3,5 dolar olarak aldığını, Microsoft 365 Copilot ile kullanıcıların bilgiye ulaşmak için harcadıkları sürenin yüzde 75 azaldığını söyledi.