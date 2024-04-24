Yeni milli uçak gemisi yolda! TCG Anadolu'dan daha büyük bir "milli uçak gemisi" tasarlanıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü (DPO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifi doğrultusunda, TCG Anadolu'dan daha büyük bir "milli uçak gemisi" tasarlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda bulunan DPO, kapılarını basın mensuplarına açtı. Tersane Komutanı Tuğamiral Erdinç Yetkin​​​​​​​ ile DPO Müdürü Doç. Dr. Mühendis Albay Hakan Uçar, tersanede ve Dizayn Proje Ofisi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Buna göre, İstanbul Tersanesi Komutanlığının geçmişi, 1454'te Fatih Sultan Mehmet döneminde Haliç'te kurulan Tersane-i Amire'ye dayanıyor. 1999 Gölcük Depremi sonrası Pendik'e taşınan tersanede faaliyet gösteren DPO ise 1997'de Türkiye'nin ilk milli deniz harp platformu olan MİLGEM Projesini gerçekleştirmek amacıyla oluşturuldu.

MİLGEM Proje Ofisi adıyla 12 Mart 2004'te faaliyetlerine devam eden bu birim, 2010'da yeniden Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü olarak isimlendirildi.

EylüI 2015'ten itibaren tersanedeki yeni binasında faaliyetini sürdüren DPO, askeri gemi tasarım inşa standartlarını oluşturan, muharip gemilerin tekne, makine, elektrik ve savaş sistemleri ile sistem entegrasyon tasarımlarını yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın uzman kurumu olarak çalışıyor.

MİLGEM VE İSTİF SINIFI FIRKATEYN PROJELERİ

MİLGEM Projesi kapsamında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Burgazada ve TCG Kınalıada isimli ADA sınıfı korvetlerin tasarım ve entegrasyon faaliyetleri DPO Müdürlüğünce yapıldı. Bu gemiler 2011, 2013, 2018 ve 2019 yıllarında hizmete girdi.

Uluslararası alanda da takdir edilen ADA sınıfı korvetlerden daha üstün harekat ve manevra görev fonksiyonlarına sahip olan bir fırkateyn tasarımı hedefiyle DPO'da MİLGEM projesi esas alınarak "İstif Sınıfı Fırkateyn Projesi"nin tasarım faaliyetlerine başlandı.

İstif Sınıfı Fırkateyn Projesi'nin ilk gemisi olan TCG İstanbul fırkateyni, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edildi. 19 Ocak 2024'te hizmete başlayan, yüzde 80 oranında yerli üretim olarak inşa edilen TCG İstanbul'un tasarımı ise yüzde 100 yerli.

YAKIT İKMALİ YAPMADAN GÖLCÜK'TEN NEW YORK'A GİDEBİLECEK

Projenin ilk 4 gemisi olan ADA sınıfı korvetlerden daha farklı kabiliyetlere, daha yüksek deplasmana sahip 113 metre uzunluktaki ve 14,4 metre genişlikteki TCG İstanbul, yakıt ikmali ihtiyacı duymadan, Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'ndan New York'a kadar gidebilecek özellikte.

Fırkateynde aynı zamanda Roketsan tarafından geliştirilen 120 deniz mili menzile sahip ATMACA güdümlü mermi kullanılabiliyor. Gemide, su üstü hedefleri ile kara hedeflerine atış yapabilen bir adet 76 milimetrelik baştopu ile 2 adet 25 milimetrelik uzaktan komutalı silah sistemi de yer alıyor.

Gemide, yerli ve milli silah sistemlerinin yanı sıra Türk mühendisler tarafından geliştirilen Alper seyir ve gezi radarı, Cenk hava arama radarları ile Denizgözü Ahtapot sensörü ve Gökdeniz entegre takip sensörleri bulunuyor. Geminin beyni olarak nitelendirilen Savaş Harekat Merkezi'ndeki tüm cihazların yazılımları ise Havelsan tarafından tamamen yerli olarak yapıldı.

110 KİŞİLİK EKİP TCG ANADOLU'NUN DAHA BÜYÜĞÜNÜ TASARLIYOR

Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifi ile Deniz Kuvvetlerinin caydırıcılığını, güç aktarım yeteneğini artırmak ve ülke savunmasını daha etkin yapabilmek amacıyla "Milli Uçak Gemisi Projesi" yürütülüyor.

TCG Anadolu'dan daha büyük bir milli uçak gemisinin tasarımı, DPO'da yapılıyor. İspanya Donanmasına bağlı Juan Carlos I gemisi model alınarak tasarlanan TCG Anadolu'nun yüzde 70'i yerli üretimle inşa edilmişti. Şimdi ise DPO'da tasarlanan yeni milli uçak gemisinde bu oranın artırılması hedefleniyor.

Konsept tasarım aşamasında olan gemide, yerli ve milli insanlı ve insansız hava araçlarının konuşlandırılması planlanıyor. Bu amaç doğrultusunda havacılık sektöründe ileri gelen Baykar ve TUSAŞ firmaları ile çalışmalar yapılıyor.

Fizibilite çalışması yapılan yeni milli uçak gemisi için Deniz Kuvvetlerinin farklı birimlerinden uzman personelin de katılımıyla DPO bünyesinde 110 kişilik Uçak Gemisi Çalışma Grubu oluşturuldu. Çalışma Grubu, uzmanlık alanlarına göre alt gruplara bölünerek konsept tasarıma başladı.

Halihazırdaki teknolojik kazanım dikkate alınarak gemiden kalkış-iniş yapabilecek hava araçları ile pist geometrisinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.