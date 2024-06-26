YouTube yeni özelliği "Hype"'ı Türkiye'de test etmeye başladı!

Hype özelliği şu anda Brezilya, Tayvan ve Türkiye'de test ediliyor ve popüler videoların sıralamada görünme olasılığını artırdığı belirtiliyor.

YouTube, o hafta popüler olan videoları sırlamada görünürlüğünü artırmak için yeni Hype özelliğini test etmeye başladı. YouTube, bu denemenin duyurusunda Hype'ı mevcut beğen ve paylaş butonlarıyla eşdeğer tutuyor.

Bu yeteneğin bazı önemli kısıtlamaları var. Bunlardan ilki, Hype'ların YouTube'un arama ve keşif sistemi için bir gösterge olarak kullanılmaması.

500 BİNDEN AZ ABONELİ HESAPLAR KULLANABİLİYOR

Son yedi gün içinde yayınlanmış her video Hype'lanabilir ve 500 binden az aboneye sahip YouTube partner programına dahil içeril oluşturucuları bu özelliği kullanabiliyor. Küçük içerik oluşturucularına destek olmak için duyurulan yeni program içerik oluşturucuları daha fazla kitleyle tanıştırmak için deneniyor.

9To5Google'ın haberine göre, popüler videolar, trendler sekmesinden ayrı olan ve ana sayfa akışına atıfta bulunabilecek bir keşfet bölümünde görünüyor.

Hype şu anda Brezilya, Tayvan ve Türkiye'de test ediliyor. Hype'ların super chat, süper sticker ve süper teşekkürler gibi ücretli bir işlem olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.