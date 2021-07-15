Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galataport’tan başlayacak “Beyoğlu Kültür Yolu”, Galata Kulesi, Mısır Apartmanı, Atlas Sineması Müzesi, Grand Pera Emek Sahnesi gibi birçok tarihî mekândan geçerek Taksim Camii, Atatürk Kültür Merkezi ve Kültür Sokağı ile sona eriyor. İstiklal Caddesi’nin, Galata’dan Taksim Meydanı’na uzanan güzergâhın kalbi olacağı projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız “Beyoğlu Kültür Yolu projesi şehre değer katacak. Galata Kulesi’ndeki restorasyon çalışmaları tamamlandı ve müze olarak hizmete açıldı. Çevre düzenlemelerinin de tamamlanmasıyla Galata Meydanı bir kültür meydanı olacak. Yine Narmanlı Han restore edildi ve güzel bir aktivite alanı oluşturuldu. Tarihî Emek Sinemasının ardından Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi de restore edilerek kültür sanat faaliyetlerine başladı. Taksim Camii’nin altında ise Türk İslam sanat eserlerinin sergilenmesinin yanı sıra seminer ve söyleşi gibi etkinlikler yapılacak” dedi. Beyoğlu’nun ayırıcı unsurlarından birinin de özgürlük olduğunu aktaran Yıldız “Beyoğlu’na gelen her insan dini, inancı, kültürü, hayat tarzı ne olursa olsun, özgür olduğunu hisseder” diye konuştu.

Beyoğlu’nda depreme hazırlık: Yüzlerce bina yenilenecek Beyoğlu’nda kentsel dönüşüm alanına girmeyen bölgelerde bulunan yüzlerce riskli yapının yenilenmesi amacıyla hazırlanan Plan Notu Teklifi, Beyoğlu Belediyesi Meclisi’nin ardından İBB Meclisinde de görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.