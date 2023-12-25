25 Aralık 2023 17:53 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 18:01

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Alberto Giuliani ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan (TVF) yapılan yazılı açıklamada, "A Milli Erkek Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Alberto Giuliani ile yollarımız ayrılmıştır. Alberto Giuliani’ye çalıştığı süre boyunca verdiği emekler için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

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