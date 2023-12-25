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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda ayrılık! Alberto Giuliani'nin opsiyonu kullanılmadı
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörü Alberto Giuliani ile imzalanan 1+1 yıllık sözleşmenin opsiyonunu kullanmayarak yolları ayırdıklarını açıkladı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Alberto Giuliani ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan (TVF) yapılan yazılı açıklamada, "A Milli Erkek Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Alberto Giuliani ile yollarımız ayrılmıştır. Alberto Giuliani’ye çalıştığı süre boyunca verdiği emekler için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Ay-Yıldızlılar'ın yeni koçu kısa süre içinde belli olacak.
Türkiye Gazetesi / Kemal Ilıkan - VOLEYBOL