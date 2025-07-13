10 yaşındaki çocuk limonata satarak ülkenin en zenginleri arasına girdi!

New York’ta yaşayan 10 yaşındaki Julian Lin, sıradan bir limonata standını milyon dolarlık bir işletmeye dönüştürerek adını ülkenin en zenginleri arasına yazdırdı! Henüz 4 yaşında satış yapmayı öğrenen Julian, pandemi döneminde kurduğu limonata markasını farklılaştırarak “Bobanade” adıyla büyük bir ticari başarıya imza attı.

New York'ta 10 yaşındaki Julian Lin, sıradan bir limonata standını tam teşekküllü bir işletmeye dönüştürerek dikkatleri üzerine çekti. Kazancının bir kısmını hayır kurumlarına bağışlayan Lin, genç yaşında iş dünyasında adını duyurdu.

4 YAŞINDA SATIŞA BAŞLADI

Yukarı Batı Yakası'nda yaşayan Julian Lin, Batı 68. Cadde ve Columbus Bulvarı'ndaki bir meyve tezgahında 4 yaşından beri ürün stoklamaya ve müşterilere satmaya gönüllü olarak yardım ederek satış yapmayı öğrendi.

"İş yapmaktan zevk alıyorum ve ne zaman bir şey satsam o heyecanı hissediyorum" dedi.

Lin'in iş dünyasındaki ilgisi, Hollanda'da yaşayan ve sanat tüccarlığı yapan büyükbabasının ona pazarlık yapmayı öğretmesiyle başladı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE İLK GİRİŞİMİNİ BAŞLATTI

2020'de pandeminin başlamasıyla Lin, ilk solo iş girişimi olan "J's Lemonade Stand"i açtı. Başlangıçta meyve standında kazandığı bedava limonlarla meyve suyu yaparak 1 dolara sattı. Ancak şeker, bardak ve tabela masrafları nedeniyle kâr edemediğini belirtti.

"Limonata standı açmak istememin tek nedeninin kâr etmek olduğunu hatırlıyorum" dedi.

2022 yılında bir okul ödevinin ardından iş modelini değiştirdi. Araştırmaya göre sınıf arkadaşları taze meyve suyu ile ucuz market limonatası arasındaki farkı ayırt edemiyordu.

Lin, mağazadan aldığı limonataya Amazon'dan aldığı jel toplar olan popping boba ekledi. Böylece "Bobanade" doğdu. Bobanade'nin bir fincanını 2,50 dolara satan Lin, haftalık yaklaşık 250 dolar kazanıyor.

Kazancının %30'unu Best Friends Animal Society adlı hayır kurumuna bağışlıyor.

NEW YORK BORSASI'NDA ZİL ÇALDI

Lin, hayvanlara olan ilgisi nedeniyle 8 Şubat 2024'te New York Borsası'nın açılış zilini çalmaya davet edildi.

"Hayvanların daha iyisini hak ettiğini düşünüyorum" dedi.

Julian Lin sadece limonata satmakla kalmıyor. Kendi tasarladığı 23 dolarlık bez çantalar, 28 dolarlık kova şapkalar ve diğer ev eşyalarını web sitesi üzerinden satıyor.

15 Haziran 2025'te The Grand Bazaar NYC'de düzenlediği "Çocuk İş Fuarı"nda, kendisi ve 14 genç girişimci kendi ürünlerini satarak kazançlarının %30'unu seçtikleri hayır kurumlarına bağışladı.

Lin şimdiye kadar 10.000 dolardan fazla para biriktirdiğini ve bu parayı "üniversite için değil, gelecekteki iş fırsatları için tohum sermayesi" olarak kullanacağını söyledi.