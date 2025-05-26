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10.00'daki açılışa 07.00'de geldiler! Mağaza sahibi bile şaşkına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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10.00&#039;daki açılışa 07.00&#039;de geldiler! Mağaza sahibi bile şaşkına döndü
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik'te yeni açılacak olan bir mağaza, ilk 50 müşteriye açılışa özel halı hediye edeceğini duyurdu. Vatandaşlar, saat 10.00'daki açılışa sabah 07.00'de gelince duruma mağaza sahibi bile şaşırdı. Açılışın ardından vatandaşlar mağazaya girmek için adeta birbirilerini ezdi.

Bilecik'te bir halı mağazası günler öncesinden açılışa özel ilk 50 müşterisine bedava halı vereceğini duyurdu. Sabah saat 10:00'da yapılacak açılış için mağazaya 09:00'da gelen mağazası sahibi gözlerine inanamadı.

Yüzlerce kişi mağazasın önünde beklerken, mağazaya girişlerde zor anlar yaşandı. Bazı müşteriler ilk 50 kişi arasına girmek için saat 10.00'daki açılışa 07.00'de geldiklerini söyledi.

10.00'daki açılışa 07.00'de geldiler! Mağaza sahibi bile şaşkına döndü - 1. Resim
Cuma Kılınç

"SABAH İLK BEN GELDİM"

Mağazanın ilk müşterisi Cuma Kılınç, "Sabah saat 07.00'de ilk ben geldim. Hediye halımı aldım çok memnun kaldım" dedi.

10.00'daki açılışa 07.00'de geldiler! Mağaza sahibi bile şaşkına döndü - 2. Resim

"AÇILIŞTA BİRAZ İZDİHAM OLDU"

Mağaza sahibi İbrahim Taşkıran ise şunları söyledi:

"Bilecik halkına göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Bir yoğunluk bekliyorduk, ama sabah saat 07.00'de birikmeye başlamış kalabalık geldiğimizde bize de sürpriz oldu, mağazaya zor girdik. Açılış saat 10.00 diye belirtmiştik. Saat 10.00'a kadar kalabalık daha da arttı. Açılışta biraz izdiham oldu ama bir şekilde atlatmayı başardık"

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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