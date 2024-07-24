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11 yaşında direksiyon başına geçti, dehşet saçtı! 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
11 yaşında direksiyon başına geçti, dehşet saçtı! 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör kontrolden çıktı, yol kenarında oyun oynayan çocukların arasına daldı. Feci kazada 2 çocuk öldü, 2 çocuk da yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, Çatyol mevkiinde seyir halinde olan 11 yaşındaki K.A. yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında oynayan çocukların arasına daldı.

DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Bir evin duvarına çarparak durabilen traktör, 4 çocuğu yaraladı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ada Yıldırım (7) ve Zelal Yıldırım (11) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

11 yaşında direksiyon başına geçti, dehşet saçtı! 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralı - 1. Resim

AİLELER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çocukların vefat ettiği haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, polis güvenlik önlemi aldı. İki çocuğun cenazeleri, hastanelerdeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaralı G.Ş. (7) ve A.K. (7) adlı çocuklar ise Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Araç sürücüsünün gözlem altına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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