Yangınla mücadele sırasında traktör devrildi! 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da çıkan anız yangınını söndürme çalışmaları sırasında bir çiftinin traktörü devrildi. 1 kişi yaralandı.

Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar etkili olmaya devam ediyor. İzmir, Aydın ve İstanbul'da çıkan yangınlar korkuturken söndürme çalışmaları sırasında acı haberler de geliyor. İzmir'de toplam 4 kişini hayatını kaybettiği yangınların ardından bu kez Adıyaman'da yangın söndürme çalışmaları sırasında 1 kişi traktörün devrilmesi sonucu yaralandı.

ADIYAMAN'DA ANIZ YANGINI

Adıyaman merkez Lokman Köyü yakınlarında anız yangını çıktı. Çıkan yangını fark eden köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken sağlık ekipleri ise yaşanabilecek durumlara karşı tedbir aldı.

TRAKTÖR DEVRİLDİ, 1 ÇİFTÇİ YARALANDI

Anız yangının rüzgarın etkisiyle büyüyüp bahçelere doğru ilerlemesiyle Zeynel Parlak isimli bir çiftçi de traktörle yangının önünü kesmek için tarlayı sürdü. Bu esnada kontrolden çıkan traktör devrildi. Traktörün devrilmesi sonucu yaralanan Parlak, olay yeri yakınlarında bulunan itfaiye erleri tarafından köyde hazır bekleyen ambulansa kadar götürüldü.

İlk müdahalesi yapılan Zeynel Parlak, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Parlak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.