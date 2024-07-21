Aydın Efeler'de çıkan orman yangını Adnan Menderes Üniversitesi kampüs alanına doğru ilerliyor

21 Temmuz günü Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Ekiplerin aktardığı son dakika bilgisine göre yangın Adnan Menderes Üniversitesi kampüs alanına doğru ilerliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Aytepe'de saat 16.00 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aytepe yakınlarındaki kuru otların tutuşması ile başlayan yangın kısa sürede rüzgarın etkisi ile büyüyerek her yeri sardı.

AYDIN EFELER YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İhbar üzerine bölgeye gönderilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bölgeye Jandarma TOMA'ları da sevk edildi.

AYDIN EFELERDE ÇIKAN YANGIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNE DOĞRU GİDİYOR!

Ekiplerin bütün müdahalelerine rağmen yayılmaya devam eden yangın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sosyal Tesisleri'nin de içinde bulunduğu kampüs alanına doğru ilerliyor.