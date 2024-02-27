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    12 milimetrelik balık, av tüfeği kadar ses çıkarıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    12 milimetrelik balık, av tüfeği kadar ses çıkarıyor
    Balık, Av Tüfeği, Haber

    Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Almanya'daki Einstein Sinirbilim Merkezinden araştırmacılar, 12 milimetrelik "Danionella Cerebrum" türündeki saydam balığın, yakın mesafede 140 desibelin üstünde ses çıkarabildiğini tespit etti.

    Araştırmacılar, laboratuvardaki akvaryumdan gelen sesler üzerine, "Danionella Cerebrum" türü balığı mikrofon ve kamera kullanarak incelemeye başladı.

    SIRRI ANATOMİSİNDE

    "Danionella" cinsi balıkların erkeklerinin hava kesesinin hemen yanındaki 5. kaburgasında vuruş yapan bir kas ve kıkırdak bulunduğunu belirten araştırmacılar, inceledikleri 12 milimetrelik balıkların bu kası kullanarak kaburgada gerilim oluşturduğunu ve kıkırdağın, aniden serbest bırakılması sonucu balıkların suda dengede kalmasını sağlayan "hava kesesine" vurduğunu aktardı.

    12 milimetrelik balık, av tüfeği kadar ses çıkarıyor - 1. Resim

    140 DESİBELİN ÜSTÜNDE

    Araştırmacılar, balığın kıkırdağının hava kesesine vurmasıyla çıkardığı sesin, balığa 12 milimetre uzaklıktan, 140 desibelin üstünde algılandığını belirledi. Sesin yüksekliği, 35 milimetrelik mesafede ise 135 desibel olarak algılandı.

    12 milimetrelik balık, av tüfeği kadar ses çıkarıyor - 2. Resim

    İLETİŞİM KURMALARINDA ETKİLİ

    Balığın saydamlığı sayesinde kas ve beyin aktivitelerini yakından inceleyebilen araştırmacılar, "Danionella Cerebrum" türü balıkların yüksek ses çıkarmasının iletişim kurmalarında etkili olduğunu düşünüyor.

    12 milimetrelik balık, av tüfeği kadar ses çıkarıyor - 3. Resim

    AV TÜFEĞİNİN ATIŞ SESİNE DENK

    140 desibel seviyesindeki ses, yakın mesafeden av tüfeğinin atış sesine denk sayılıyor. Araştırma "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" dergisinde yayımlandı.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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