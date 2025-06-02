132 sene önce yapıldı! Bu yolu geçmek için dünyanın her yerinden geliyorlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Haziran 2025 08:37 - Güncelleme: 2 Haziran 2025 08:40 - Güncelleme:

Dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Karanlık Kanyon'da yapılan zipline ve tekne turu adrenalin seven turistlerin vazgeçilmezi oldu. Kanyonda bulunan işletmenin sahibi, taş yolunun 132 yıllık yapım öyküsü olduğunu söylerken, yolu geçmek için dünyanın her yerinden turistlerin geldiğini vurguladı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yer alan Karanlık Kanyon’da kurulan zipline'a maceraseverler yoğun ilgi gösteriyor. Karanlık Kanyon'da kurulan zipline hattı vatandaşlara Fırat Nehri manzarası eşliğinde heyecan dolu anlar yaşattı. Adrenaline doyan vatandaşlar ardından yer yer 400-500 metrelik sarp kayalık yamaçlardan oluşan kanyonda tekne turu keyfi yaptı. İlk kez zipline deneyimleme fırsatı bulan doğaseverler, çok eğlendiklerini belirterek gelmeyenlere mutlaka gelerek bu heyecanı deneyimlemesini tavsiye etti. İşletme sahibi Güven Güldal ise şunları söyledi: "Doğu Anadolu’nun ilk zipline'ı bu gördüğünüz zipline. Yaklaşık 7 senedir hizmet veriyoruz. Aynı zamanda tekne turları yapılıyor. Karanlık Kanyon dünyanın en yüksek kanyonlarından birisidir. 1152 metre yüksekliği vardır. "DÜNYANIN HER YERİNDEN MİSAFİRLERİMİZ GELİYOR" Taş yolunun da tam girişindeyiz. Taş yolu 132 senelik bir yapım öyküsü var. Bu yolu geçmek için dünyanın her tarafından misafirlerimiz geliyor. Kemaliye’nin turizmine baya katkı sunuyorlar. Buraya gelenler aynı zamanda dağ keçilerini de görme imkanı yakılıyorlar."

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci