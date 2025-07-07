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15 gün 6 saat 41 dakika... Bunu başaran ilk kadın oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Rekor, Kadın, Türkiye, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin okyanus aşan ilk kadın yelkencisi Başak Mireli, büyük bir başarıya daha imza attı. Mireli, 1500 deniz milini 15 gün 6 saat 41 dakikada aşmayı başararak yalnız başına ve hiç motor kullanmadan bu parkuru bitiren ilk kadın yelkenci oldu ve tarihe geçti.

2022 yılında Atlantik Okyanusu'nu 24 günde yelkenliyle geçen ilk Türk kadını olarak adını tarihe yazdıran Başak Mireli, yeni rekoru için de 21 Haziran'da Artvin'in Hopa ilçesinden yola çıktı. Zorlu bir parkuru geride bırakan deneyimli yelkenci Mireli, İskenderun Limanı'nda ailesi ve sponsorları tarafından çiçeklerle karşılandı.

PARKURU BİTİREN İLK KADIN YELKENCİ OLDU

Zorlukları aşan Mireli, 1500 deniz milini 15 gün 6 saat 41 dakikada aşmayı başararak yalnız başına ve hiç motor kullanmadan bu parkuru bitiren ilk kadın yelkenci oldu.

15 gün 6 saat 41 dakika... Bunu başaran ilk kadın oldu - 1. Resim

Yolculuğun pek çok zorluk barındırdığını anlatan Mireli şunları söyledi:

"İLK GÜN HORTUM YANIMDAN GEÇTİ"

"Doğu Karadeniz gerçek bir harikalar diyarı ama çok zorluydu. İlk gün hortum yanımdan geçti. Karadeniz'in dev dalgalarıyla savaştım. İki boğazı yelkenle geçtim, Ege'de fırtınaya yakalandım. Karadeniz'de savaş nedeniyle GPS sistemleri çalışmadı. Haritalar bile bozuldu, cep telefonumdaki navigasyon dahi işlevsiz kaldı. Tüm elektronik sistemleri kaybettim. Ama yılmadım"

15 gün 6 saat 41 dakika... Bunu başaran ilk kadın oldu - 2. Resim

Elektronik sistemlerin bozulması sonrası güzergahını balıkçılardan aldığı bilgilerle ve meteoroloji destekleriyle sürdüren Mireli, sahil güvenlikten de teyit alarak rotasına sadık kalmayı başardı.

Yolculuğunu Hatay'ın İskenderun ilçesinde tamamlayan Mireli, 6 Şubat depremlerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"YENİ HEDEFİM PASİFİK OKYANUSU'NU GEÇMEK"

"Burası çok zor zamanlar geçirdi. Onların yaşadıkları acıları düşündükçe bu yolculuğu tamamlamam gerektiğini hissettim. Bu başarı onların gücüne bir selam olsun. Yeni hedefim Pasifik Okyanusu'nu geçmek"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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