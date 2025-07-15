15 Temmuz'da oraya akın ettiler! Yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Bozcaada, 15 Temmuz'da tatilcilerin gözdesi oldu. Başta İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilciler tercihlerini Bozcaada'dan yana kullandı. Yaklaşık 4 bin kapasitelik resmi konaklama kapasitesi bulunan ancak yaz aylarında resmi olmayan tesisler ile 20 bine kadar günlük turist ağırlayan Bozcaada'daki konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Poyraz rüzgarıyla meşhur ada, gündüzleri serinlemek isteyen tatilcileri buz gibi deniziyle karşıladı. Bozcaada'nın koylarında güneşlenen ziyaretçiler, akşam saatlerinde ise gün batımı ritüelini gerçekleştirip, ardından ada mutfağına özgü lezzetlerini tattı.

BOŞ YER KALMADI

11 Temmuz Cuma günü itibarıyla doluluk oranı yüzde 75'e ulaşan adada, cumartesi gününden salı gününe kadar konaklama tesisleri yüzde 100 doldu. Yoğunluk sebebiyle GESTAŞ, cumartesi sabaha karşı 04.30'da ek feribot seferleri düzenleyerek adaya ulaşımı rahatlatmaya çalıştı. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Bozcaada'da otel ve pansiyonlarda boş yer kalmazken, restoranlar, kafeler ve eğlence mekanları da dört gün boyunca tıklım tıklım doldu.

Tatil boyunca asayiş denetimleri de sıklaştırıldı. Çanakkale'nin Merkez ilçesinden gelen takviye ekiplerle birlikte Emniyet ve Jandarma adada güvenlik ve asayişi sağlamak için yoğun mesai harcadı.