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160 santimetre, 40 kilo! Böylesiyle ilk kez karşılaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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160 santimetre, 40 kilo! Böylesiyle ilk kez karşılaştı
Yayın Balığı, Bursa, Yenişehir, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Çiçeközü Barajı'nda amatör olta balıkçısı Nurettin Ergin, 160 santimetre boyunda 40 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı. Ergin, bu kadar büyük bir balıkla ilk kez karşılaştığını dile getirdi.

Bursa'ya akraba ziyareti için gelen Nurettin Ergin, Yenişehir'de bulunan Çiçeközü barajında oltayla balık tutmak istedi.

BÖYLESİYLE İLK KEZ KARŞILAŞTI

Gece saatlerinde olta atan Ergin'in oltasına bir anda balık denk geldi. Balığı sudan çıkarmak için büyük çaba harcayan Ergin, bu kadar büyük bir balıkla ilk kez karşılaştığını belirtti.

GÖRENLER HAYRET ETTİ

Yayın balığı, boyu ve ağırlığıyla görenleri hayrete düşürürken, Çiçeközü Barajı da özellikle yayın balığı avı meraklıları için son dönemde gözde noktalardan biri olarak ön plana çıkıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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