160 santimetre, 40 kilo! Böylesiyle ilk kez karşılaştı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Çiçeközü Barajı'nda amatör olta balıkçısı Nurettin Ergin, 160 santimetre boyunda 40 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı. Ergin, bu kadar büyük bir balıkla ilk kez karşılaştığını dile getirdi.
Bursa'ya akraba ziyareti için gelen Nurettin Ergin, Yenişehir'de bulunan Çiçeközü barajında oltayla balık tutmak istedi.
BÖYLESİYLE İLK KEZ KARŞILAŞTI
Gece saatlerinde olta atan Ergin'in oltasına bir anda balık denk geldi. Balığı sudan çıkarmak için büyük çaba harcayan Ergin, bu kadar büyük bir balıkla ilk kez karşılaştığını belirtti.
GÖRENLER HAYRET ETTİ
Yayın balığı, boyu ve ağırlığıyla görenleri hayrete düşürürken, Çiçeközü Barajı da özellikle yayın balığı avı meraklıları için son dönemde gözde noktalardan biri olarak ön plana çıkıyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci