160 santimetre, 40 kilo! Böylesiyle ilk kez karşılaştı

Bursa'ya akraba ziyareti için gelen Nurettin Ergin, Yenişehir'de bulunan Çiçeközü barajında oltayla balık tutmak istedi.

BÖYLESİYLE İLK KEZ KARŞILAŞTI

Gece saatlerinde olta atan Ergin'in oltasına bir anda balık denk geldi. Balığı sudan çıkarmak için büyük çaba harcayan Ergin, bu kadar büyük bir balıkla ilk kez karşılaştığını belirtti.

GÖRENLER HAYRET ETTİ

Yayın balığı, boyu ve ağırlığıyla görenleri hayrete düşürürken, Çiçeközü Barajı da özellikle yayın balığı avı meraklıları için son dönemde gözde noktalardan biri olarak ön plana çıkıyor.