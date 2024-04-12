180 köpeği sahiplendi, 1 milyon 731 bin TL ceza yedi!

Ankara'da kendi evinin bahçesinde bakıma muhtaç 180 köpeği sahiplenen Gökçen Yıldız'a, "köpeklerin toplu şekilde havladığı ve komşu evlere rahatsızlık verdiği" gerekçesiyle 1 milyon 731 bin 600 TL para cezası kesildi. Yıldız'ın 180 köpeğe sahip çıktığı bahçesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlenmekte.

Ankara'da müstakil evinin bahçesinde 180 köpeğe bakan Gökçen Yıldız'a rekor para cezası kesildi. 2014'ten beri Ankara sokaklarındaki çoğunluğu bakıma muhtaç köpeklerin bakımını üstlenen Yıldız, ceza sonrası şaşkına döndü.

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CEZA SEBEBİ: KÖPEK HAVLAMASI

Gökçen Yıldız'a 1 Mart'taki denetim sonucu "köpeklerin toplu şekilde havladığı ve komşu evlere rahatsızlık verdiği" gerekçesiyle önce 865 bin 800 lira ceza uygulandı.

Ancak yerel hayvan koruma görevlisi olan Yıldız'ın cezası "Kabahatlerin hayvanlara bakmak, onları korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi durumunda verilen ceza iki kat uygulanır" hükmü gereğince 1 milyon 731 bin 600 liraya çıkarıldı.

BAKANLIK DÜZENLİ OLARAK DENETLİYOR

Yıldız, 2018'de daha fazla sahipsiz köpeğe yardım edebilmek için Gölbaşı'nda kırsal alanda müstakil bir eve taşındı.

Yıldız'ın, çoğunluğu kanser, engelli, yaralı ve bakıma muhtaç 180 köpeğe ayırdığı bahçesi, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü ekiplerince düzenli olarak denetleniyor.

KÖPEKLERİN TAMAMI KISIR, ÇİPLERİ TAKILI VE KİMLİKLİ

Gökçen Yıldız, insanların korktuğu, sıkıntı çıkaran köpekleri de sahiplendiğini, tamamının kısır olduğunu, çiplerinin takıldığını ve kimliklerinin çıkarıldığını ifade etti.

Yıldız, yerel hayvan koruma görevlisi olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince evinin hayvan refahı ve çevre sağlığı açısından denetime tutulduğunu belirterek, denetimin ardından 180 köpeğin havlaması ve kendisinin de yerel hayvan koruma görevlisi olması nedeniyle toplamı 1 milyon 731 bin 600 lirayı bulan idari para cezası kesildiğini anlattı.

"KAMUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

Köpeklerin o gün ekibin geldiğini gördüklerinde havlamadığını savunan Yıldız, "Bunu artık kamunun takdirine bırakıyorum. Buradan gitmem isteniyor. Ben bu kadar hayvanla nereye gideceğimi bilmiyorum." dedi.

Yıldız, köpeklere tamamen kendisinin ve ailesinin desteğiyle baktığını belirterek, "Devlet büyükleri, Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Ankara Valimiz sokaklarda, okul yanlarında, cami yanlarında, hastane yanlarında köpekler olmasın dediler. O süreçten sonra da ben o bölgelerde insanların sıkıntı oluşturabileceğini düşündükleri köpekleri buraya aldım. Şimdi kamunun yapması gereken bir işi yapıyorum. Gönüllü yapıyorum. Herhangi bir destek almıyorum. Bir sosyal medya hesabım yok. Bağış toplamıyorum" diye konuştu.

Yıldız, ekip tarafından kesilen cezaya avukatı aracılığıyla itirazda bulunduğunu belirtti.