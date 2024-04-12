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Depremzedelere çifte bayram! Konutlar teslim ediliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Depremzedelere çifte bayram! Konutlar teslim ediliyor

Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden depremzedeler, kavuştukları deprem konutlarıyla birlikte çifte bayram yaşıyor. TOKİ 6 bin 40 deprem konutundan 4 bin 366'sını tamamlayarak anahtarları hak sahiplerine teslim etmeyi sürdürürken, Baykar da Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da yaptırdığı 1.012 konutu haziranda depremzedelere teslim edecek.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye, "asrın felaketinden asrın dayanışmasına" diyerek depremzedelerin yanında oldu. 53 bin 537 vatandaşın hayatını kaybettiği felaket sonrası, devlet-millet el ele vererek deprem mağdurlarının barınma ihtiyaçlarını süratle karşılamaya devam ediyor.

Depremzedelere çifte bayram! Konutlar teslim ediliyor - 1. Resim

BAYKAR'DAN MÜJDE GELDİ: KONUTLAR TESLİM EDİLİYOR

Milli ve özgün olarak geliştirdiği SİHA'larla adından sıkça söz ettiren ihracat devi Baykar, "Konut Seferberliği" kapsamında  Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da yaptırdığı 1.012 konutu haziranda depremzedelere teslim edeceğini duyurdu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, asrın felaketinde her şeylerini kaybeden vatandaşlara teslim edecekleri konutlara ilişkin,

"Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta başladığımız 1.012 kalıcı konut projemizi, Haziran 2024’e kadar tamamlayıp depremzede kardeşlerimizin kullanımına sunacağız inşallah.

Bu vesileyle depremzede kardeşlerimizin bayramını kutluyor, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum." açıklamasında bulundu.

Depremzedelere çifte bayram! Konutlar teslim ediliyor - 2. Resim

DEPREMZEDELER BAYRAMI YENİ KONUTLARINDA KUTLUYOR

TOKİ, hedeflediği 6 bin 40 deprem konutundan 4 bin 366'sının yapımı tamamlayarak 1350 hak sahibine anahtarları teslim etti. 

Bayramı yeni evlerinde kutlayan depremzedelerin bayram sevinci katbekat artıyor.

Diyarbakır'da deprem konutuna yerleşen Fatma ve Zülfi Kaya çifti, "çifte bayram yaşıyoruz" diyerek yaşadıkları sevinç dolu anları şu sözlerle ifade ettiler:

"Burada rahatız. Emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun. Kafamızı yastığa koyduğumuzda rahat bir şekilde uyuyabiliyoruz. Üzerimizde o korku artık yok. Çocuklarım ve torunlarım ziyaretime gelmiş. Bundan daha mutlu ne olabilir?"

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Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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