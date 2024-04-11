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Haberler > Ekonomi > 5 şehirde bedava ev veya arsa veriliyor! Şartlar bir bir açıklandı

5 şehirde bedava ev veya arsa veriliyor! Şartlar bir bir açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
5 şehirde bedava ev veya arsa veriliyor! Şartlar bir bir açıklandı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'deki bazı kasaba ve şehirlerde, nüfusu artırmak amacıyla bölgede yaşayacak kişilere bedava ev veya arsa hizmeti sağlanıyor. Şehir yönetimleri, ekonomiyi güçlendirmek adına gelecekteki bölge sakinlerinin ücretsiz ev veya arazi edinmelerine yönelik çalışma gerçekleştiriyor.

ABD'de şehirleri cazip hale getirmek ve ekonomiyi güçlendirmek adına birçok kasabada ücretsiz konut veya arsa imkanı sunuluyor. Düşük nüfuslu kasabalarda hayata geçirmek adına şehir yönetimleri çeşitli programlar düzenliyor.  

Gelecekte bölgede yaşayacak sakinlere ücretsiz ev veya arsa imkanı sunan yönetimler, buraya yerleşenlerin ise mecburi olarak orada yaşamalarını şart koşuyor.

5 şehirde bedava ev veya arsa veriliyor! Şartlar bir bir açıklandı - 1. Resim

ŞARTLAR AÇIKLANDI

İşte ABD'de ücretsiz arsa veya mülk edinilen 5 yer:

Elwood, Nebraska

Nebraska eyaletindeki Elwood’da ticaret odası, 1150 metrekarelik arsaları ücretsiz dağıtıyor.

Arsaya sahip olanların bir ev inşa etmesi zorunlu tutuluyor.

Alıcılardan ev tamamlandığından iade edilmek üzere, 500 dolar depozito alınıyor.

Manilla, Iowa

Manilla’da belirli şartlara göre ücretsiz arsalar veriliyor.

Arsaya sahip olanlar vergi ve harçlardan muaf tutulacak ve bazı şartlara bağlı olarak ev inşa edecek.

Bölgede şu ana kadar 22 ev inşa edildi.

5 şehirde bedava ev veya arsa veriliyor! Şartlar bir bir açıklandı - 2. Resim

Mankato, Kansas

Mankato’da ücretsiz olarak verilecek 26 arsa mevcut.

Katılımcıların mülakattan geçerek minimum 111 metrekarelik ev inşa etmesi ve inşaata 6 ay içinde başlaması isteniyor.

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Monessen, Pennsylvania

Monessen’de nüfusun artırılması için terk edilmiş evlerin tekrar konuta dönüştürülmesi planlanıyor.

Evleri alan kişilere vergi indirimi ve ödeme kolaylıkları sağlanacak.

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Lincoln, Kansas

Lincoln’de ev inşa edilmesi şartıyla ücretsiz arsalar veriliyor.

Arslara 1300 ila 3 bin 250 metrekare arasında değişiyor.

Bölgede yaşayacak sakinlerden, evlerinde garajın da bulunması şart koşuluyor.

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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