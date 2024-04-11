5 şehirde bedava ev veya arsa veriliyor! Şartlar bir bir açıklandı

ABD'deki bazı kasaba ve şehirlerde, nüfusu artırmak amacıyla bölgede yaşayacak kişilere bedava ev veya arsa hizmeti sağlanıyor. Şehir yönetimleri, ekonomiyi güçlendirmek adına gelecekteki bölge sakinlerinin ücretsiz ev veya arazi edinmelerine yönelik çalışma gerçekleştiriyor.

ABD'de şehirleri cazip hale getirmek ve ekonomiyi güçlendirmek adına birçok kasabada ücretsiz konut veya arsa imkanı sunuluyor. Düşük nüfuslu kasabalarda hayata geçirmek adına şehir yönetimleri çeşitli programlar düzenliyor.

Gelecekte bölgede yaşayacak sakinlere ücretsiz ev veya arsa imkanı sunan yönetimler, buraya yerleşenlerin ise mecburi olarak orada yaşamalarını şart koşuyor.

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