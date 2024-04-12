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Haberler > Teknoloji > KAAN, TULGAR'la taçlanıyor! F-35'teki muadili 400 bin dolar

KAAN, TULGAR'la taçlanıyor! F-35'teki muadili 400 bin dolar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KAAN, TULGAR&#039;la taçlanıyor! F-35&#039;teki muadili 400 bin dolar

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli ve özgün olarak ASELSAN'ın geliştirdiği TULGAR Kaska Monteli Gösterge Sistemi'nin uçuş testleri başladı. F-16 platformunda devam eden testler tamamlandıktan sonra, Milli Muharip Uçak KAAN'ın pilotları tarafından kullanılacak. TULGAR'ın F-35'teki muadili ise 400 bin dolar.

ASELSAN tarafından geliştirilen TULGAR Kaska Monteli Gösterge Sistemi’nin (HDMS) F-16 üzerinde uçuş testleri başladı. Pilotlar için geliştirilen kask sistemi, Türk savunma sanayii için devrim niteliğinde kabul ediliyor.

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Milli Muharip Uçak KAAN'a yönelik geliştirilen sistem, gece görüşünün entegre edilebildiği uçuş kaskı olarak Türk pilotlarına kolaylık sağlayacak.

TULGAR'ın F-35'teki muadilinin ise 400 bin dolar olması dikkat çekiyor.

KAAN, TULGAR'la taçlanıyor! F-35'teki muadili 400 bin dolar - 1. Resim

TULGAR SİSTEMİ

TULGAR, sabit kanatlı platformlar için ASELSAN bünyesinde tasarlanmış bir vizör yansıtmalı kaska monteli gösterge sistemi olarak belirtiliyor.

Sistem, pilot ve hava aracının imkan ve kabiliyetleri ile görev sahası farkındalığını arttırmak amacıyla sayısal gece görüş, renkli ekran ve hassas kafa takibi teknolojilerine sahip.

KAAN, TULGAR'la taçlanıyor! F-35'teki muadili 400 bin dolar - 2. Resim

Genel özellikler:

• Hafif kask birimi
• Renkli ekran
• Pilot kafasına göre biçimlendirilmiş iç kask yapısı
• Sayısal gece görüş
• Hibrit kafa takip sistemi
• Aktif gürültü önleme
• Gözlük ile kullanıma uygunluk
• 3D ses uyumluluğu
• 40°(Y)-32°(D) görüş alanı

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Arayüzler:

• ARINC-818-2 Video Arayüzü ,
• Display Port Sayısal Video I/O Arayüzü
• Seri Arayüzler (RS-232/RS-485/RS-422)
• Ayrık I/O Arayüzü
• MIL-STD-1553 Arayüzü

Fiziksel Özellikler:

•- Kafa Birimi Ağırlığı: < 2.1 kg (oksijen maskesi dahil)
• Elektronik Birim (EB) Ağırlığı: < 5 kg

Teknik özellikler:

• Güç Girişi : 28 VDC (Nominal)
• Güç Tüketimi : 140 W (Nominal)/190W (Maksimum)

KAAN, TULGAR'la taçlanıyor! F-35'teki muadili 400 bin dolar - 3. Resim

Çevre koşulları:

• Çalışma Sıcaklığı (EB) :-40°C/+70°C (Fan Soğutmalı) : -55°C/+95°C (İklimlendirilmiş Hava Soğutmalı)
• Depolama Sıcaklığı (EB) :-55°C / +95°C Kalifikasyonlar
• MIL-STD-810G W/Change 1
• MIL-STD-461G
• MIL-STD-1472G
• DO-254
• DO-178C

Kalifikasyonlar:

• MIL-STD-810G W/Change 1

• MIL-STD-461G

• MIL-STD-1472G

• DO-254

• DO-178C

KAAN, TULGAR'la taçlanıyor! F-35'teki muadili 400 bin dolar - 4. Resim

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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