1870'li yıllarda yapılmaya başlandı! Dünyanın en zorlu yollarından biri... Kayalar düşünce ulaşıma kapandı

1870'li yıllarda yapılmaya başlanan ve dünyanın en zorlu yolları arasında yer alan tarihi Taşyoluna dağdan kopan kayalar düştü. Kısa süreli ulaşıma kapanan yol, ekiplerin hummalı çalışmasıyla yeniden açıldı.

1870’li yıllarda Erzincan’ın Kemaliye ilçesini İç Anadolu’ya bağlamak amacıyla inşasına başlanan ve Karanlık Kanyon’un sarp kayalıkları yöre halkı tarafından el aletleriyle oyularak yapılan tarihi Taşyolu, dağdan kopan kayaların düşmesi nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapandı.

Olayın ardından Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Kemaliye Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Riskli bölgeye güvenlik önlemi alınarak, ekiplerimiz tarafından risk oluşturan kayalar temizlenmiş ve yol kısa sürede ulaşıma açılmıştır"