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20 yıllık kariyerini bu iş için bıraktı! Köyüne döndü, kazanç ve hasattan da memnun...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'daki 20 yıllık kariyerini bırakıp köye yerleşen 41 yaşındaki Seçil Dinçer, çiftçilik yapmaya başladı. Nohut, bezelye, fasulye, karpuz ve biber yetiştiren Dinçer; kazancından da hasattan da memnun olduğunu dile getirdi.

İstanbul'da finans alanında çalışan 41 yaşındaki Seçil Dinçer, stresli iş temposundan yorulduğunu ve bir süre sonra yaptığı işin kendisine anlam katmadığını fark edince istifasını verdi ve memleketi olan Babaeski ilçesine bağlı Ağayeri köyüne geri döndü.

20 yıllık kariyerini bu iş için bıraktı! Köyüne döndü, kazanç ve hasattan da memnun... - 1. Resim

BEZELYE, NOHUT, FASULYE YETİŞTİRİYOR

Büyükşehri terk ederek köyüne dönen Dinçer, ailesinin topraklarında çiftçilik yapmaya başladı. Bezelye, nohut ve fasulye gibi farklı ürünleri kendi imkânlarıyla yetiştiren kadın çiftçi, aynı zamanda üretim sürecinin tüm aşamalarında aktif olarak yer alıyor. Tarlada sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar çalışan Dinçer, yetiştirdiği ürünleri satarak ekonomik kazanç sağlıyor.

20 yıllık kariyerini bu iş için bıraktı! Köyüne döndü, kazanç ve hasattan da memnun... - 2. Resim

2 YILDIR ÇİFTÇİLİK YAPIYOR

Köyüne dönüp çiftçiliğe başlayan Seçil Dinçer, "Babaeski ilçesine bağlı Ağayeri köyünde yaşıyorum. Burada doğdum büyüdüm, yıllarca hep çiftçiliğin içindeydim. Ancak 20 yıl kadar bir süre İstanbul'da çeşitli firmalarda muhasebe ve finans bölümünde çalıştıktan sonra, 2 yıl önce tekrar köye dönüş yapıp kız kardeşlerimle birlikte çiftçiliğe başladık. Köyüme döndükten sonra, yıllardır ailemin etmiş olduğu buğday ve ayçiçeği yerine sulu tarıma geçmeyi tercih ettik.

20 yıllık kariyerini bu iş için bıraktı! Köyüne döndü, kazanç ve hasattan da memnun... - 3. Resim

"ÖNCELİĞİMİZ, KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER"

Katma değeri yüksek ürünler olduğu içinde önceliğimiz oldu. Kuru fasulye ve nohuta ağırlık verdik onun akabinde bu sene karpuz ve biber çeşitlerini de ektik. Sabahın ilk saatlerinde, traktörüme atlayıp tarlalarıma gidiyorum. Günlük yapılacak olan işlemleri yapıyorum. Çiftçiliği seviyorum ve hemcinslerime öneriyorum" ifadelerine kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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