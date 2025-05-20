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20'li gruplar halinde görülmeye başladı! Talep patladı... Dünyanın en iyisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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20&#039;li gruplar halinde görülmeye başladı! Talep patladı... Dünyanın en iyisi
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ın dünyaca ünlü markası olan Kangal köpekleri, kurt sürülerinin artmasının ardından yaylalarda görev yapmaya başladı. Kangallara Doğu Anadolu ve Ege Bölgesi'nden de talep geliyor.

Kangal köpekleri, gücü, çevikliği, cesareti ve sadakati ile ön plana çıkıyor.

20'li gruplar halinde görülmeye başladı! Talep patladı... Dünyanın en iyisi - 1. Resim

Yayla sezonunun açılmasıyla beraber kangallar sahada görev almaya başladı. Artan kurt popülasyonuna karşı hayvan sürülerini koruyan 'Anadolu Aslanları', bu alanda en iyisi olarak biliniyor.

20'li gruplar halinde görülmeye başladı! Talep patladı... Dünyanın en iyisi - 2. Resim

Dünyanın en iyi sürü koruma köpeği olarak bilinen Kangallar, birçok farklı bölgeden talep görüyor.

20'li gruplar halinde görülmeye başladı! Talep patladı... Dünyanın en iyisi - 3. Resim

İçgüdüleri, sürü yönlendirme becerileri ve daha birçok özelliği bulunan Kangallara, İç Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinden de yoğun talep geliyor.

20'li gruplar halinde görülmeye başladı! Talep patladı... Dünyanın en iyisi - 4. Resim

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kangal köpeği yetiştiricisi Umut Taşdelen şunları söyledi:

"Yurt içinde de ciddi manada Kangal köpeklerimiz talep görmektedir. Baharın kendini göstermesiyle yaylacılık başladı. Doğu bölgelerinde kurt sürülerinin çoğalması ile birlikte yurt içinden de büyük talepler bulunmaktadır. Kurt akıllı ve zeki bir hayvandır. Kangal köpeği de aynı onun gibi zeki ve akıllı bir hayvandır. İki zeki hayvan birbiriyle mücadele ediyor.

Kangal köpeği görevini en iyi şekilde yapan bir hayvandır. Kurt da bir avcıdır dolayısıyla ikisi birbiriyle arazide sürekli karşılaşabilecek hayvanlardır. Son yıllarda kurtların popülasyonu oldukça çoğaldı. Önceden 6'lı, 7'li kurtlar görülürdü ama şimdi 17'li 20'li kurtlardan bahsediyorlar. Dolayısıyla çiftçilerimiz Kangal köpeğine gerçekten ciddi manada ihtiyaç duyuyor. Haliyle de Kangal köpeklerine talep oldukça yüksek oldu. Genelde hayvancılığa müsait olan illerimizden talep geliyor. İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nden talepler iletiliyor"

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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