23 gündür kontağı açmadı! Sebebi duygulandırdı... "3 ay da yatsa yıkmam"

Hatay’da hafriyatçılık yapan Bülent Kuyucu'nun kepçesinin bomunun üzerine kumru yuva yaptı. Kumrunun yuvasını bozmamak için 23 gündür kontak vurmayan Kuyucu, yaklaşık 200 bin TL’lik kaybı olduğunu belirterek "İş makinem 1 ay değil, 3 ay da yatsa asla yuvayı yıkmam" dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyatçılık yapan Bülent Kuyucu'nun Narlıca Mahallesi'nde park halinde bulunan kepçesinin bomunun üzerine kumru yuva yapmıştı.

23 GÜN SONRA YÜZÜ GÜLDÜ

Yuvayı yıkmamak için kepçesini çalıştırmayan Kuyucu’nun yüzü 23 gün sonra kumruların yumurtasından çıkmasıyla güldü.

KAYBI 200 BİN TL

Geride kalan süreçte kepçesini yuvayı bozmamak için 23 gündür çalıştırmayan Kuyucu, 200 bin liralık kaybı olduğunu söyleyerek iş başı yapmak için kuşların yuvadan uçmasını bekleyeceğini ifade etti.

Kumruların 23 günün ardından yumurtan çıktığını ve şu an kepçesini çalıştırmak için kuşların yuvadan uçmalarını beklediğini belirten Bülent Kuyucu sözlerine şöyle devam etti: