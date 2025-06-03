23 gündür kontağı açmadı! Sebebi duygulandırdı... "3 ay da yatsa yıkmam"
Hatay’da hafriyatçılık yapan Bülent Kuyucu'nun kepçesinin bomunun üzerine kumru yuva yaptı. Kumrunun yuvasını bozmamak için 23 gündür kontak vurmayan Kuyucu, yaklaşık 200 bin TL’lik kaybı olduğunu belirterek "İş makinem 1 ay değil, 3 ay da yatsa asla yuvayı yıkmam" dedi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyatçılık yapan Bülent Kuyucu'nun Narlıca Mahallesi'nde park halinde bulunan kepçesinin bomunun üzerine kumru yuva yapmıştı.
23 GÜN SONRA YÜZÜ GÜLDÜ
Yuvayı yıkmamak için kepçesini çalıştırmayan Kuyucu’nun yüzü 23 gün sonra kumruların yumurtasından çıkmasıyla güldü.
KAYBI 200 BİN TL
Geride kalan süreçte kepçesini yuvayı bozmamak için 23 gündür çalıştırmayan Kuyucu, 200 bin liralık kaybı olduğunu söyleyerek iş başı yapmak için kuşların yuvadan uçmasını bekleyeceğini ifade etti.
Kumruların 23 günün ardından yumurtan çıktığını ve şu an kepçesini çalıştırmak için kuşların yuvadan uçmalarını beklediğini belirten Bülent Kuyucu sözlerine şöyle devam etti:
"23 GÜNDÜR KONTAK VURMUYORUM"
"Kumru yuva yaptı ve yumurtaları çıktığı için 23 gündür kontak vurmuyorum. Maddi olarak 200 bin TL kaybımız oldu. Kuşlar yumurtadan çıktı ama kuşların uçmasını bekleyeceğiz. Aşağı yukarı bir 10 gün daha bekledikten sonra kısmet olursa kanatlanıp, uçup gitmesini bekleyeceğim. Ondan sonra da tekrar sahaya çıkacağız inşallah. 23 gündür hiç kontak anahtar bile vurmadım, aracın aküsü dahi bitmiştir.
"KİMSE MAKİNEMİN YATTIĞINA İNANMIYOR"
Kumrunun yavrularının uçup gitmesini bekledim, yuva bozmak istemedim. Yuva yıkmak iyi değil. Bu makinem bir ay değil, 3 ay daha yatsa asla yuva yıkmam. Kimse makinemin yattığına inanmıyor. Makine oradaydı diyorlar. Niye çalışmıyorsunuz diye sorunca ben kontak bile vurmadım diyorum. Şu an kumru yavrulamış ve yavruların uçmasını bekliyorum dedim. Bu amaçtan daha bir ay değil üç ayda beklese yine de kontak vurmayacağım. O kuşlar Allah'ın misafiridir. Belki böyle hayırlısı, belki başımıza bir musibet gelecekti. Bu da Allah'ın takdiridir"