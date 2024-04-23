Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 23 Nisan'da Antalya'da yaz havası yaşanıyor! Sahiller dolup taştı...

23 Nisan'da Antalya'da yaz havası yaşanıyor! Sahiller dolup taştı...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
23 Nisan&#039;da Antalya&#039;da yaz havası yaşanıyor! Sahiller dolup taştı...

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde vakit geçirdi.

Havanın 23, deniz suyu sıcaklığının 22 ve nem oranının yüzde 68 ölçüldüğü kentte, resmi tatil dolayısıyla çok sayıda kent sakininin yanı sıra yerli ve yabancı turistler Konyaaltı, Lara ile Sarısu plajlarında güzel havanın keyfini çıkardı.

23 Nisan'da Antalya'da yaz havası yaşanıyor! Sahiller dolup taştı... - 1. Resim

Bazı kişiler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak vakit geçirirken, bazıları çocuklarıyla kumsalda oynadı. Güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaş denizde yüzdü.

Çocuklar kayalıklardan denize atlayarak eğlendi, birçok kişi de sahillerde yürümeyi ve gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

23 Nisan'da Antalya'da yaz havası yaşanıyor! Sahiller dolup taştı... - 2. Resim

Konyaaltı'ndaki varyant bölgesinden sahili izleyenler, yüksek nem nedeniyle Beydağlarını görmekte güçlük çekti.

Ailesiyle sahile gelenlerden Nurettin Özarslan, güne 23 Nisan kutlamalarıyla başladıklarını söyledi.

23 Nisan'da Antalya'da yaz havası yaşanıyor! Sahiller dolup taştı... - 3. Resim

Oğlunun okulundaki etkinlikleri izlediklerini belirten Özarslan, "Bayramımızı kutlamak, çocuklarımızın günün anlam ve önemini kavramaları için etkinliklere katıldık. Çocuklarımızın en güzel günlerinin bu günler olduğunu düşünüyorum. Tatil olduğu için çocuklarımızla dolaşalım istedik. Ardından sahile geldik. Antalya'da hava bugün çok sıcak." diye konuştu.

23 Nisan'da Antalya'da yaz havası yaşanıyor! Sahiller dolup taştı... - 4. Resim

Sahilde ailesiyle vakit geçiren 10 yaşındaki Gizem Kadı ise "23 Nisan kutlamalarında gösteriler izledik, şiir okuyanları dinledik. Bugün hava çok güzel. Günüm çok keyifli geçiyor, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Birazdan denize gireceğiz, belki sahildeki uçak gösterilerini izleriz." ifadelerini kullandı.

Kadı, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Yabani, Gaddar, Şahane Hayatım ve Kirli Sepeti final yapacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dayatmacı tavra teslim olmayacağız, hukuksuzluğa karşı dimdik ayaktayız - YaşamDayatmacı tavra teslim olmayacağız, hukuksuzluğa karşı dimdik ayaktayızİşçileri taşıyan fabrika servisi devrildi, çok sayıda yaralı var - YaşamFabrika servisi devrildi, çok sayıda yaralı varHusumetlisine kurşun yağdıran saldırgan trafikte dehşet saçtı! 27 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi - Yaşam27 yıl hapis cezalı saldırgan dehşet saçtı!Tehlike düzeyi yüksek bir ameliyat! Beyin tümörünü burun deliğinden çıkardılar - YaşamTehlike düzeyi yüksek bir ameliyat! Beyin tümörünü burun deliğinden çıkardılarKorumaya alınan Muş laleleri açtı! Koparmanın cezası 387 bin lira - YaşamKorumaya alınan Muş laleleri açtı! Koparmanın cezası 387 bin liraHer şey bir anda oldu! Okul bahçesinde otururken saldırıya uğradı - YaşamOkul bahçesinde oturan genç bıçaklı saldırıya uğradı
Sonraki Haber Yükleniyor...