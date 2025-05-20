3 ayda yaptı! Adını ‘Lazkopter' koydu... Gören hayret ediyor

Rizeli işletmeci Sedat Şimşek, yaptığı ahşap helikopterle ilgi odağı oldu. Adını "Lazkopter" koyduğu helikoptere yoğun ilgi olduğunu söyleyen Şimşek, "Üç ay gibi kısa bir sürede tamamladım. Biz bu kadar patlayacağını düşünmemiştik" dedi.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik Köyü'nde işletmecilik yapan Sedat Şimşek, işletmesinin önüne yaptığı ahşap helikopter ile ilgi çekiyor. Yaklaşık 3 aylık bir sürede tamamladığı ahşap helikopter ile dikkat çeken Şimşek, yapısının ismini ise ‘Lazkopter' koydu.

Bölgede değişik bir yapı yapmak istediğini ifade eden Şimşek şunları söyledi:

"Yöremizde değişik bir şeyler yapma gereği duydum. 'Herkes zepline vesaire yapıyor ben hiç kimsenin yapmadığı, yöremizde ve Türkiye'de olmayan bir şey yapacağım' dedim. Biz Rizeliyiz, Rizeliye imkânsız yoktur ve bir hafta düşündüm ve böyle bir karar verdim. 'Ben bu dağ başına, işletmemin bahçesine bu helikopteri indireceğim' dedim ve indirdim. Lazkopteri bu şekilde ortaya çıkardım. Üç ay gibi kısa bir sürede tamamladım, kar kış demeden müşterilerimize ve yabancı turistlere yaz için bir an önce yetiştirmek adına üç ay gibi kısa bir sürede Lazkopteri tamamladık"

"BİZ BU KADAR PATLAYACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİK"

Sosyal medyada hızla yayılan görüntünün sayesinde bölgeye gelenlerden güzel tepkiler aldığını dile getiren Şimşek "Şu ana kadar harika tepkiler aldık, yoğun bir talep var hem sosyal medyadan hem de buraya gelenler şaşırıp hayretler içinde kalıyorlar. Biz bu kadar patlayacağını düşünmemiştik. Sadece turizme Çayeli'mize katkımız olsun biraz daha turist çekelim diye düşünmüştük fakat bu kadar ilgi toplayacağını düşünmemiştik" diye konuştu.

"DAĞIN BAŞINDA İLGİNÇ BİR FİKİR OLMUŞ"

Yapıyı ilginç bulduğunu ve arkadaşıyla sosyal medyadan gördükten sonra görmeye geldiğini ifade eden Büşra Yılmaz isimli vatandaş ise "Dağın başında ilginç bir fikir olmuş. Genelde yol kenarlarında bırakılan uçakları restoran yaparlardı ama burada dağın üstünde helikopter yapılmış. Rizeliye yakışır bir şekilde, zaten bizim insanımızın özelliğidir. Tamamen buraya gelip çay eşliğinde bu manzarayı izlemenizi tavsiye ediyorum. Biz arkadaşımızın sosyal medya hesabında görmüştük onun sayesinde buraya geldik pişman da olmadık. " ifadelerini kullandı.