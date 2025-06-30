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3 bin metreden topluyorlar 40 derece sıcakta satıyorlar: 6 çeşidi var! Adını duyan serinliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3 bin metreden topluyorlar 40 derece sıcakta satıyorlar: 6 çeşidi var! Adını duyan serinliyor
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da 3000 rakımlı yaylalardan testereyle toplanan karlar yaz sıcağında şurup haline getirilerek semt pazarlarında satılıyor. Karlamanın 6 çeşidi olduğunu söyleyen esnaf, haftalık iki buçuk ton kar getirdiklerini, mayıs ayından eylül ayına kadar da satışını gerçekleştirdiklerini anlattı.

3 bin metreden topluyorlar 40 derece sıcakta satıyorlar: 6 çeşidi var! Adını duyan serinliyor - 1. Resim

Antalya'nın meşhur karlaması, pazarlarda yerini aldı. Kavurucu sıcaklarda vatandaşın yoğun talep gösterdiği karlama, 3000 metre rakımlı yaylalardaki yamaçlarda testereyle kesilen karların içine konulan pekmez ya da meyve şuruplarıyla hazırlanıyor. 

3 bin metreden topluyorlar 40 derece sıcakta satıyorlar: 6 çeşidi var! Adını duyan serinliyor - 2. Resim

Antalya'daki semt pazarlarında karlama yaparak satan pazarcı Mehmet Meral, her yıl olduğu gibi Gündoğmuş'un yaylalarından kar getirerek Antalya'da pazarlarda karlama sattığını söyledi.

3 bin metreden topluyorlar 40 derece sıcakta satıyorlar: 6 çeşidi var! Adını duyan serinliyor - 3. Resim

Gündoğmuş'un en yüksek kesimlerindeki yaylalardan haftalık olarak kar getirdiklerini anlatan Meral, "Kendim Gündoğmuş ilçesindenim. Her hafta Gündoğmuş'un yaylalarına gidiyoruz. İki dağın arasında güneş görmeyen yerlerde zor şartlarda getiriyoruz. Bu tamamen doğal kardır" dedi.

3 bin metreden topluyorlar 40 derece sıcakta satıyorlar: 6 çeşidi var! Adını duyan serinliyor - 4. Resim

DEDEDEN MESLEĞİ DEVRALDI

Karlama işinin dede mesleği olduğunu söyleyen Meral, "Bu karlama mesleği bana dedemden kalma bir meslektir. Bizim bu dede mesleğimizdir. Dedem sürekli yaz aylarında pazarlara kar getirir karlama yapardı. Bu iş oldukça zordur. Gözüktüğü gibi kolay bir meslek değildir. 25 yıldır bu mesleği yapıyoruz.

3 bin metreden topluyorlar 40 derece sıcakta satıyorlar: 6 çeşidi var! Adını duyan serinliyor - 5. Resim

HAFTALIK 2 TON KAR!

Haftalık 2, 2 buçuk ton civarında kar getirerek Antalya pazarlarında satıp Antalyalıları serinletiyoruz. Gelen müşterilerimiz sürekli aynı müşteriler. Beni pazarlarda yıllardır tanırlar. Mutlaka haftalık olarak gelip karlama alırlar. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü beni tanırlar. Pekmezli, portakallı, çilekli, vişneli meyve şuruplarından karlamaları yapıyoruz. Antalya halkı bu karın Gündoğmuş yaylalarından geldiğini, doğal olduğunu bildikleri için sürekli gelirler. Müşterilerin isteklerine göre karlama yapıyoruz. Ekmeğimizi kardan çıkarıyoruz" diye konuştu.

3 bin metreden topluyorlar 40 derece sıcakta satıyorlar: 6 çeşidi var! Adını duyan serinliyor - 6. Resim

6 ÇEŞİDİ VAR

Meral, "Karlama olarak çeşitlerimizden pekmez, vişne, limon, çilek ve şerbet gibi 6 çeşit karlama yapıyoruz. En çok tercih edilen ise şerbet ve vişne olur.

3 bin metreden topluyorlar 40 derece sıcakta satıyorlar: 6 çeşidi var! Adını duyan serinliyor - 7. Resim

Gündoğmuş ilçesinin yaylalarından çuval çuval çeker pazarlarda bardak bardak satıyoruz. İnsanlar da afiyetle yerler. Karı mayıs ayının ortalarında getirmeye başlarız. Eylül ayının ortalarına kadar kar satışlarımız devam eder. Zaten eylül ayının ortalarında havalar serinlemeye başlar. Meyve suyu ve pekmez ile karıştırdığım bardağını ve kasesini boyuna göre 50, 70, 100 liraya satıyorum" ifadelerine yer verdi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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