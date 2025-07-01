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3 milyon nüfuslu kenti bekleyen büyük tehlike! Veriler korkuttu, susuz kalma riski var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3 milyon nüfuslu kenti bekleyen büyük tehlike! Veriler korkuttu, susuz kalma riski var
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da barajların doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya düştü. Son 10 yılın en kötü döneminin yaşandığı kent için tehlike zilleri çaldı.

Son yıllarda etkili olan küresel ısınma Bursa'yı da vurdu.  Barajlar kurudu, alarm zilleri çaldı. İçme suyu ihtiyacının karşılandığı Doğancı ve Nilüfer Barajlarındaki ortalama doluluk oranı Temmuz ayına gelindiğinde yüzde 45'i gösteriyor.

Bu rakamın geçen yılın aynı dönemi ile neredeyse yarı yarıya olması dikkat çekiyor.

3 milyon nüfuslu kenti bekleyen büyük tehlike! Veriler korkuttu, susuz kalma riski var - 1. Resim

15 GÜNDE KORKUTAN VERİ

Yaz aylarında şebeke sularının daha fazla kullanılmasının yanı sıra sıcaklıklarının etkisiyle artan buharlaşma şehrin içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajların doluluk oranında son 15 günde yaklaşık yüzde 6 düşüşe sebep oldu.

3 milyon nüfuslu kenti bekleyen büyük tehlike! Veriler korkuttu, susuz kalma riski var - 2. Resim

Bu durum geçen seneki oranların çok altında kaldı. Geçen sene Haziran ayında iki barajın doluluk oranı ortalama yüzde 81.42 iken bu sene haziran sonu itibariyle barajlarda ortalama doluluk oranı yüzde 50.79'u gösteriyor.

3 milyon nüfuslu kenti bekleyen büyük tehlike! Veriler korkuttu, susuz kalma riski var - 3. Resim

Yetkililer ise su kaynaklarını verimli kullanılması ve suların bilinçli tüketilmesi konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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